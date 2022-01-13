При этом транспортировка нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы выросла на 15%.

Оператор нефтетранспортной системы государственная компания "Укртранснафта" в январе-декабре 2021 года сократила объем транспортируемой нефти в страны Восточной Европы на 3,2% по сравнению с 2020 годом - до 12,7 млн тонн.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что при этом "Укртранснафта" транспортировала на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Украины самый большой объем нефти за последние десять лет — 3 млн тонн (на 15% больше в сравнении с 2020 годом).

Таким образом, общий объем транспортировки нефти в 2021 году составил 15,7 млн тонн, что на 0,2% меньше по сравнению с 2020 годом.

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"Значительный рост транспортировки нефти на украинские НПЗ и сохранение транспортировки по маршруту "МНТ "Южный" – Броды - Мозырский НПЗ" помогли загрузить мощности украинской нефтетранспортной системы и удержать общие объемы транспортировки на уровне предыдущих лет", — цитирует пресс-служба генерального директора компании Николая Гавриленко.

Транзит нефти:

Компания "Укртранснафта" является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей длиной 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. КВт.

"Укртранснафта" в 2020 году увеличила объем транспортируемой нефти на 1,5% по сравнению с 2019 годом - до 15,7 млн тонн.