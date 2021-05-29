Топливный урок от Беларуси: стоит ли украинским автомобилистам запасаться бензином

Белорусская нефтяная компания, поставляющая в Украину половину импортного бензина популярной марки А-95, заявила о приостановке снабжения украинских АЗС в июне. УНИАН попытался разобраться, как нашей стране выйти из этой кризисной ситуации и ожидать ли украинцам роста цен на топливо.

Завершение последней недели весны принесло украинским автомобилистам пугающую новость о возможном временном прекращении соседней Беларусью поставок на отечественные АЗС бензина популярной марки А-95, что может привести к дефициту и подорожанию топлива.

Напряжение поползло и в рядах аграриев, поскольку на пороге летний сезон, и спрос на топливо находится на высоком уровне.

«Консалтинговая группа А-95» сообщила о том, что Белорусская нефтяная компания не подтвердила поставки в Украину бензина А-95 на июнь по срочным контрактам. При этом бензин марки А-92 будет поставлен в полном объеме.

Официальные причины такого странного решения белорусской стороной пока не озвучены.

В «Консалтинговой группе» считают, что в случае прекращения поставок бензина А-95 из Беларуси на отечественном рынке может образоваться дефицит. По данным группы, среднемесячные поставки белорусского А-95 в этом году составили около половины рынка этой марки.

В то же время, заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка поспешил успокоить начавшуюся в обществе волну беспокойства, объяснив задержки с поставками технологическими процессами на белорусском нефтеперерабатывающем заводе.

«Новости по бензину, по оперативной информации, связаны с технологическими процессами на производстве белорусского производителя и не будут иметь долгосрочных последствий для импорта бензина из Беларуси», - заявил Качка.

«Политика по диверсификации поставок будет усилена. Но пока не поддавайтесь панике!», - добавил торгпред.

Эксперты полагают, что поведение возглавляемой непредсказуемым Александром Лукашенко Беларуси вызвано, скорее, не желанием отомстить украинцам за закрытие своего воздушного пространства для белорусского авиаперевозчика, а необходимостью избежать дефицита топлива на внутреннем рынке.

Дело в том, что в этой стране вся нефтепереработка осуществляется на двух заводах: Мозырском и Новополоцком НПЗ («Нафтан»).

Однако, из-за санкций правительства США, наложенных на «Нафтан», которые вступят в силу в начале июня, российские компании «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» отказались поставлять нефть находящемуся под санкциями субъекту.

Таким образом, один из двух белорусских нефтепереработчиков оказался «не у дел». А второй – Мозырский НПЗ, скоро уходит на плановый ремонт.

Соответственно, наши северные соседи решили прикрутить краник с топливом для Украины, чтобы обеспечить в первую очередь потребности своей страны.

Риск роста цен

Эксперт в энергетической сфере Геннадий Рябцев рассказал агентству УНИАН, что украинский рынок нефтепродуктов является очень привлекательным для Беларуси, и поставки сюда очень прибыльны как для украинских трейдеров, так и для белорусских производителей.

«Белорусскими заводами владеют не только белорусы – это акционерные общества, половина акций которых принадлежит российским компаниям, которые также заинтересованы в поставках нефтепродуктов в Украину», - сказал он.

По мнению эксперта, нынешняя ситуация может отразиться на украинских автомобилистах негативно, поскольку вероятность роста цен на топливо очень велика.

«Заместить сразу белорусские нефтепродукты не получится. Это приведет к возникновению недостатка, который приведет к возникновению ажиотажного спроса, который приведет к росту цен. Это может вылиться в социальное недовольство и падению доверия к действующей власти», - считает он.

В то же время, эксперт топливного рынка Эльдар Салимов считает, что у наших граждан нет повода для паники, поскольку бензин в Украине и так достаточно дорогой.

Нынешние расценки на стелах АЗС позволят легко заменить белорусский бензин поставками из других стран, в том числе топливом из соседней Польши. Причем качество такого бензина будет на порядок выше, за что автомобиль «скажет спасибо» своему владельцу.

«Во-первых, наши розничные цены давным-давно позволяют возить ORLEN (Польша – УНИАН). Да, настоящий и качественный. А не эту дрянь, которую нам продают за полтора доллара и воруют ресурс двигателя и десятки-сотни километров пробега с одной заправки бака», - сказал эксперт.

Салимов утверждает: если ввозить в Украину качественный польский бензин, уплатить все налоги и акцизы, то все равно здесь его можно продать дешевле, чем тот, который завозится сейчас. И при этом хорошо заработать.

«Просто Беларусь была удобнее - перетащил через границу, назвал 95-м и можно продавать», - добавил он.

Необходимость диверсификации

Сложившаяся форс-мажорная ситуация должна подтолкнуть власть и энергетические компании серьезно и системно задуматься о диверсификации источников поставляемого в Украину бензина.

Эксперты говорят, что это нашей стране вполне под силу.

Разнообразить источники наполнения своего топливного рынка Украина может, развивая два направления: увеличить поставки по суше и морю, а также увеличить переработку нефти на отечественном Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе, оператором которого является компания «Укртатнафта».

По мнению директора «Консалтинговая компания А-95» Сергея Куюна, чтобы перекрыть потребность в бензине «Укртатнафта» должна нарастить переработку на 2 миллиона тонн в год или вдвое, что является вполне реальной задачей.

По мнению эксперта, поставки бензина в неограниченном количестве Украина также может обеспечить с помощью поставок по морю.

«Последние два месяца показали, что запросто может быть перекрыт и выпадающий объем белорусского сжиженного газа», - пояснил эксперт.

Компания «Укртатнафта» также заявила, что может полностью обеспечить недостаток бензина на внутреннем рынке в случае прекращения поставок из Беларуси.

«Последние годы зависимость от поставок белорусского бензина на украинском рынке составляла около пятидесяти процентов. При этом «Укртатнафта» обеспечивала внутренний рынок бензином до 43 процентов. С учетом возможности увеличить переработку на Кременчугском НПЗ почти вдвое, дефицита бензинов на рынке не возникнет», - отметили в компании.

Не будем забывать, что увеличение нашей страной собственного производства бензинов приведет к соответствующему увеличению производства дизельного топлива и сжиженного газа.

Урок для Украины

Ситуация с очередной угрозой поставок бензина на украинский рынок является показательной, поскольку Украина продолжает оставаться крайне зависимой от поставок энергоресурсов из Беларуси и России, о чем неоднократно заявлял Совет национальной безопасности и обороны Украины.

На импорт нефтепродуктов из России и Беларуси приходится 60-70 процентов потребляемого в Украине дизельного топлива и автогаза. Из Беларуси наша страна также поставляет около 30 процентов потребляемого бензина.

При этом, наш северный сосед не менее зависим от Украины. Наша страна занимает второе место по экспорту в торговом балансе Беларуси, а нефтепродукты составляют более половины всего белорусского экспорта в Украину.

«Сегодняшний сигнал – лишний повод задуматься о снижении нашей топливной зависимости. Мы можем увеличить переработку нефти втрое, по загрузке портов вообще неограниченный потенциал», - сказал Куюн.

По информации эксперта, впервые за несколько лет в Украину по морю сейчас идет первая партия бензина, законтрактованная под сокращение белорусского импорта.

«При наличии воли за пару лет мы можем обойтись не только без российского ресурса, но и без белорусского», - подчеркнул он.

В ближайшее время, скорее всего, будет вырисовываться более ясная перспектива торгово-экономических взаимоотношений Украины и Беларуси в том числе по рынку нефтепродуктов.

Высока вероятность того, что режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, который ведет борьбу с собственным народом, может подвергнуться еще более жесткими санкциями со стороны Европейского союза и США. Возможно, еще сильнее «гайки закрутят» и в отношении нефтехимической отрасли, которая является ключевой для белорусской экономики.

В условиях этого международного обострения Украина окажется между молотом и наковальней.

Очевидно, что для того, чтобы увеличить переработку нефти на Кременчугском НПЗ и наладить поставки топлива по морю потребуется время.

В летний сезон нагрузка на отечественную железную дорогу, которая вместе с зерном будет еще перевозить цистерны с топливом, значительно усилится.

Быстро «залатать дыру» на белорусском направлении не удастся, поэтому в краткосрочной перспективе украинцы действительно могут ощутить небольшой дефицит топлива на рынке.

Но со временем при мобилизации всех сил со стороны энергетических компаний и украинской власти, ситуация стабилизируется.

Однако, этот новый уровень развития отечественного топливного рынка будет гарантировать большую стабильность и лучшее качество топлива. А от этого выиграют все.

Анна Бредихина

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