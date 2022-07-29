Повышение будет постепенным и будет сопровождаться увеличением поддержки населения.

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Украине начнется во втором полугодии 2023 года.

Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины за июль 2022 года.

"Основной же вклад в значительный рост административной инфляции на прогнозном горизонте будет иметь повышение тарифов на коммунальные услуги. На сегодня фиксация тарифов на тепло и газ на период военного положения сдерживает рост общей инфляции – темпы роста стоимости этих услуг замедлились в соответствии с 1.2% г/г и 9.3% г/г, отражая эффекты высокой базы сравнения. Таким образом, высокие цены на газ в мире практически не окажут прямого влияния на потребительскую инфляцию в текущем году", - говорится в сообщении.

Постепенное приведение тарифов на ЖКУ к рыночному уровню в последующие годы будет удерживать инфляцию значительно выше цели. Впрочем, учитывая высокую социальную значимость тарифов на ЖКУ, повышение тарифов вероятно будет поэтапным и будет сопровождаться расширением социальной поддержки.

Как известно, Верховная Рада ввела запрет на повышение тарифов на газ и тепло для населения на время военного положения и еще пол года после его окончания. Запрещается повышать для всех категорий потребителей тарифы на услуги по распределению природного газа; тепловую энергию (ее производство, транспортировку и поставку); услуги по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды.

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