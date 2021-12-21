Тарифы на газ, тепло, воду и электроэнергию. К чему готовиться в 2022 году

Минэкономики и эксперты дали прогноз, какими будут тарифы на газ, тепло, воду и электричество в 2022 году. Но оценки Минэкономики и экспертов сильно разнятся. УНИАН разбирался, кто из них ближе к истине и сколько украинцам придется платить за коммуналку.

Какими будут коммунальные тарифы в новом, 2022 году? Несмотря на все международные и внутренние политические перипетии, этот вопрос остается для украинцев главным для обсуждения. Ясности в этой теме нет, а Министерство экономики добавило еще больше "тумана".

Сначала ведомство обнародовало консенсус-прогноз, в котором эксперты оценили будущее повышение цен на газ, тепло, воду и электроэнергию. Цифры роста приводились внушительные.

Но буквально сразу, как по звонку "сверху", Министерство экономики выдало на-гора и "успокаивающее" разъяснение. В нем говорится, что "данные о росте тарифов на коммунальные услуги - это усредненные значения предположений ряда экспертных и финансовых учреждений, которые в действительности могут не сбыться… Прогнозы специалистов не учитывают целевые программы и конкретные действия правительства".

"Например, в октябре эксперты прогнозировали, что в текущем, 2021 году, цены на горячую воду и отопление вырастут на 33%, а в реальности фактический рост составил всего 1,5%. Поскольку правительство подписало Меморандум с местными органами власти, то обеспечило продажу газа для населения по цене в пять раз ниже рыночной - 7,4 грн/м³ вместо 35 грн/м³", - подчеркивают в ведомстве.

В Минэкономики напоминают, что еще в мае Кабинет министров принял постановление (№586), которым одобрил официальный прогноз динамики цен в 2022 году. Ожидаемые показатели: рост цены на отопление будет на уровне 6%, на воду - 11%, на электроэнергию - 0%, на газ - 13% (±3%).

"Ключевой приоритет правительства – сдержать рост цен на жилищно-коммунальные услуги для населения. Будут приняты меры, чтобы оставить рост тарифов в минимальной динамике", - уверяют в министерстве.

Эксперты же считают, что не все в тарифной сфере так радужно выглядит.

Газ, тепло и вода

В консенсус-прогнозе Министерства экономики, основанном на мнениях опрошенных экспертов отрасли, в Украине в 2022 году тарифы на газ вырастут на 20% (прогноз Минэкономики – 13%). И это минимальный показатель. А подорожание голубого топлива автоматически тянет за собой повышение тарифов на тепло и горячую воду.

На сегодня Кабмин заморозил цены на газ до мая: для населения - 7,4 гривни за кубометр, для бюджетных учреждений - 13,6 гривни за кубометр (с НДС, без доставки). Но уже в декабре поставщики цены подняли: диапазон - от 7,79 до 13,5 гривни за кубометр. А "Нафтогаз" заявил, что не сможет долго сохранять действующие тарифы для населения.

"Мы честно говорим: если сохранятся такие цены (на европейском рынке), то мы, как национальная компания, не сможем покрывать эту разницу. Поэтому это будет серьезный разговор и с депутатами, которые голосуют за бюджет и определяют источники и использование средств, и с потребителями, с украинцами. Мы будем вместе садиться и решать, как прожить", - заявил глава компании Юрий Витренко.

Для промышленности тариф остался рыночным – он уже приблизился к отметке 50 гривен за куб. Если бы не заморозка тарифов, то столько же платило бы и население. Это – нормы закона о рынке газа, который был принят в соответствии с правилами ЕС, а на полную заработал с августа 2020 года.

На реализации принципов этого закона настаивает МВФ. В новом Меморандуме с Фондом, подписание которого позволило нашей стране получить долгожданные 700 млн долларов кредита, выписано условие для украинской власти - отказаться от ручного управления ценами на газовом рынке. Фактически это означает повышение тарифа до рыночной стоимости. Власть согласилась: "Обязуемся не вводить ограничение цен на газ, который поставляется домохозяйствам".

Кроме этого, в тарифы для населения на отопление будут закладываться расходы поставщиков, включая отчисления на поддержание инфраструктуры.

Рассчитывать на дешевизну газа собственной добычи, с помощью чего можно было бы поставлять украинцам недорогой газовый микс, также не приходится. Мы пообещали МВФ, что с мая 2022 года "Укргаздобыча" будет продавать ежегодно не менее 40−50% добываемого компанией отечественного газа "на прозрачной и конкурентной основе на местных биржах с равным доступом для всех участников рынка". А к 2024 году эта доля должна увеличиться до 100%.

Но биржа – это рыночные цены в соответствии с показателями европейских хабов. Цены на газ на них сегодня не прекращают бить исторические рекорды. Если в конце прошлой недели стоимость газа в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубов, то в начале этой цены взлетели до 1900.

Все это происходит на фоне энергетического кризиса, спровоцированного путинской Россией.

И еще один важный "газовый" нюанс. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предварительно одобрила повышение тарифа на распределение газа с 1 января 2022 года примерно на 5%.

Суммируя все перечисленные возможные надбавки к газовому тарифу, экспертный прогноз Минэкономики выглядит оптимистично.

Что же касается Меморандума с МВФ, то уже традиционно украинская власть не выполняет свои обещания в полном объеме, ссылаясь на "тяжелую экономическую внутреннюю ситуацию". Возможно, и тарифные обязательства эта же "экономическая внутренняя ситуация" не позволит реализовать в полной мере? Еще правительство рассчитывает, что весной цены на газ существенно снизятся, как это обычно бывает, поэтому роста тарифов удастся избежать. Но даже западные эксперты не уверены в таком развитии ситуации – ставку на удешевление газа в разы они не делают.

Электроэнергия

С электричеством ситуация ничуть не лучше, чем с газом. В консенсус-прогнозе Министерства экономики, эксперты оценили рост тарифа на электроэнергию в 2022 году в 17,5% (прогноз Минэкономики - 0%).

Тариф должен был быть отпущен в "свободное плавание" с 1 июля 2019 года. Именно тогда заработал закон о рынке электроэнергии для населения. Но власть не решалась на такой "рыночный" шаг, поскольку цены взлетели бы втрое, а это могло спровоцировать протестные настроения. Кабмин, с подачи СНБО, нашел выход - с 1 октября 2021 года ввел для домохозяйств два энерготарифа: 1,44 грн/кВт-ч – для тех, кто потребляет менее 250 кВт-ч, и 1,68 грн/кВт-ч - для тех, кто потребляет больше.

Но в декабре госпредприятие "Оператор рынка" сообщило, что средневзвешенная цена на электроэнергию в сегменте "на сутки вперед" (РСВ), который является главным ориентиром в этой сфере, за месяц выросла более чем на 17%. При этом наблюдается дефицит предложений, а спрос увеличился на 16,4% (а если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года – на 31,3%).

Населения этот рост пока не коснулся, но громады уже говорят о том, что для них цены на электроэнергию неподъемные. Ассоциация городов Украины обратилась к правительству с призывом установить фиксированный тариф на электричество для бюджетных учреждений и коммунальных предприятий, для критической инфраструктуры. Пока вопрос не решен.

Следует отметить, что "ценовой тормоз", о котором просят громады, и для населения может продержаться недолго. В Меморандуме с МВФ есть условие и в отношении электроэнергии - снять ограничения цен для домохозяйств.

В НБУ прогнозируют, что темпы роста цен на электроэнергию в 2022-2023 годах будут одними из самых высоких среди составляющих инфляции, из-за приведения их к экономически обоснованному уровню.

В целом, по оценке регулятора, "и другие жилищно-коммунальные услуги также подорожают под влиянием увеличения заработных плат работникам и иных производственных затрат".

Повышение цен на основные энергоносители всегда отражаются на инфляции, а она уже превысила двухзначное число. Промышленность закладывает свои "сверхзатраты" в стоимость производимого товара. А это значит, что за все тарифные "прелести", в конечном итоге, рассчитается потребитель. Найдет ли Кабмин выход из сложной "тарифной" ситуации? Большой вопрос.

Нана Черная

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