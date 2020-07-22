"Зеленый" электротариф попал в зону законодательного затмения

Верховная Рада 21 июля приняла революционный и долгожданный для украинской энергетики закон о снижении ставок «зеленого» тарифа, по которым государство обязано выкупать произведенную солнечными и ветровыми электростанциями электроэнергию. Для вступления в силу закон должен быть подписан президентом.

Документ носит беспрецедентный характер, поскольку, по сути, пересматривает завышенную тарифную поддержку возобновляемой энергетики, что позволит уменьшить ценовую нагрузку на потребителей украинской электроэнергии. А также начать выход из кризиса рынка электроэнергии, спровоцированного увеличением доли дорогой «зеленой» генерации.

«Это действительно компромиссное решение, которое позволит уменьшить тариф для солнечных электростанций на 15 процентов, а для ветровых электростанций - на 7,5 процента. На практике это означает, что государство и все украинцы сэкономят почти семь миллиардов гривен ежегодно», - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Стоит напомнить, что установленные законом 2009 года «зеленые» тарифы в украинских реалиях стали значительно превышать европейские и попросту превратились в канал выкачивания денег граждан в карманы чиновников и приближенных «крепких хозяйственников».

И вот, по прошествии более десяти лет действия «золотого» тарифа, власть собралась с силами и, хоть с опозданием, но попыталась отказаться от коррупционной поддержки возобновляемой энергетики, тянущейся со времен Януковича, приняв закон об изменении условий поддержки этого вида генерации.

На начало июля государственное предприятие «Гарантированный покупатель», на которое возложены функции расчетов с возобновляемой энергетикой, накопило долг перед «зелеными» станциями в размере 19,4 миллиардов гривен. Не принятие закона на текущей парламентской сессии означало бы банкротство «Гарантированного покупателя». И некоторые производители уже обратись с судебными исками об аресте счетов компании.

Помимо снижения ставок «зеленого» тарифа в качестве источника средств на выплату альтернативным энергетикам, Нацкомиссия по тарифам уже в два раза увеличила тариф на передачу электрической энергии магистральными сетями госкомпании «Укрэнерго» для промышленных предприятий. То есть по сути, украинская промышленность, которая и так стоит на коленях из-за кризиса, расплачивается за сверхприбыли инвесторов в «зеленые» электростанции.

«Промышленные потребители электрической энергии уже вынуждены прямо и косвенно компенсировать производство дорогой «зеленой» энергии, в частности, такая компенсация включена в тарифы для ГП «НЭК «Укрэнерго» на услуги по передаче электроэнергии, которая ими уплачивается», - заявили в Федерации работодателей Украины.

В условиях кризиса, в котором находится экономика Украины, украинская промышленная продукция теряет конкурентоспособность. Промышленные потребители ограничены в праве покупки дешевой электрической электроэнергии и, чтобы удовлетворить собственный спрос, должны покупать дорогую электроэнергию, производимую на угольных ТЭС и ТЭЦ, и оплачивать «зеленую» энергетику.

«Федерация работодателей Украины категорически против перекладывания финансовой ответственности перед инвесторами в «зеленую» энергетику на промышленных потребителей электрической энергии и настаивает на недопущении любого роста тарифов на электрическую энергию, в том числе и на 20 процентов, как это обсуждается при подготовке меморандума (с инвесторами в ВИЭ – УНИАН)», - завили представители промышленности.

Что меняет закон

Сложность работы над законодательными изменениями заключалась в том, что долгое время парламент, правительство и бизнес не могли договориться, откуда брать деньги, чтобы расплачиваться с накапливающейся задолженностью перед альтернативными энергетиками.

Из-за бума прироста мощностей возобновляемой энергетики в Украине - почти втрое за последний год - до 7 гигаватт - госкомпания «Гарантированный покупатель» оказалась не готова оплачивать всю произведенную электроэнергию по «зеленому» тарифу. А за год на выплаты необходимо около 52 миллиарда гривен.

Примечательно, что более 20 процентов рынка возобновляемых источников энергии принадлежит энергохолдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, далее идут шведские, китайские и украинские компании.

Ряд не бедных народных депутатов указали в своих декларация доходы от возобновляемых электростанций, что указывает на личную заинтересованность парламентариев в выгодных условиях поддержки «зеленых» производителей.

Таким образом, для солнечных электростанций мощностью свыше одного мегаватта введенных в эксплуатацию с 1 июля 2015 до 31 декабря 2019 года "зеленый" тариф с 1 июля текущего года уменьшается на 15 процентов, а для ветровых на 7,5 процента. Для солнечных панелей мощностью менее одного мегаватта - на 7,5 процента.

Ведущий научный сотрудник сектора прогнозирования развития топливно-энергетического комплекса "Института экономики и прогнозирования НАН Украины" Александр Дячук пояснил, что урезание тарифа не коснется домохозяйств, которые установили солнечные панели мощностью до 50 киловатт.

«Домохозяйства, или физические лица, те, кто строят до 50 киловатт, их это не касается. Никто маленькие станции не трогал, потому что у них окупаемость не составляет три-четыре года, как у больших станций. Если вы хотите по упрощенной процедуре, как физлицо поставить панель на огород или крышу и получить полный тариф, то нужно построить до 50 киловатт. Все, что выше – это бизнес, а он должен действовать по правилам», - сказал Дячук УНИАН.

Глава Комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус отметил, что закон вводит полную и приоритетную оплату "зеленой" электроэнергии мелким домашним СЭС. Для крупных ветроэлектростанций сроки действия «зеленого» тарифа будут продлены за счет предоставленной возможности достраивать станции в течении трех лет. Это поспособствует дальнейшему росту таких мощностей в стране, что в результате может привести к необходимости остановки блоков атомных станций.

«Лоббисты ветра добились продолжения "зеленых" тарифов для ветра до 2023 года. Может быть построено до 1,5-2 тысяч мегаватт новых мощностей, а это значит остановка еще каких-то государственных блоков АЭС, а это глупо. Снова резонанс и критика», - подчеркнул Герус.

Парламент также поддержал правку, которая исключает нормы о неизменности налогового законодательства для электростанций, работающих на альтернативных источниках электроэнергии, что возмутило представителей бизнеса.

Еще одну неоднозначную норму несет в себе правка, согласно которой не менее 20 процентов затрат на компенсацию госкомпании «Гарантированный покупатель» будет закладываться в государственный бюджет.

Герус пояснил, что норма носит декларативный характер, и не будет работать, если это не будет заложено в закон "О государственном бюджете".

По подсчетам и.о. министра энергетики Ольги Буславец эта сумма ежегодно составляет порядка 10 миллиардов гривен, что очень обременительно для бюджета страны.

Дячук в свою очередь считает, что если эта норма закона будет применяться, то фактически это будет означать тоже самое, что и поднять тарифы на электричество для населения, что побоялись сделать политики накануне выборов, но в другой форме.

«Вместо того, чтобы сказать населению: «мы вам поднимаем тарифы», будет компенсация из бюджета, что фактически означает тоже самое. С налогоплательщиков снимут сумму, которая будут определена двадцатью процентами расчетов с возобновляемой генерацией. Премьер сказал, что принятие закона позволит сэкономить около семи миллиардов гривен в год, а из бюджета могут дать 10 миллиардов. Вот и получается, что одно другое перекрывает», - сказал он.

Реакция бизнеса

Многие инвесторы в альтернативные источники энергии ожидаемо заявили о несправедливости положений принятого закона.

Глава Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ) Александр Козакевич отметил, что снижение тарифа для солнечных электростанций, построенных до апреля 2013 года, составит 47 процентов. А для построенных в период с апреля 2013 по июнь 2015 года, согласно установленному предельному "зеленому" тарифу, почти треть, что, по его мнению, спровоцирует судебные иски.

"Ни одна из поправок, предложенных УАВЭ, не была учтена в законопроекте, поэтому мы продолжим работу по их имплементации осенью. Вместе с тем, применение прайскепа (предельного тарифа - УНИАН) для станций, построенных до 2015 года будет побуждать инвесторов обращаться в суд. Убытки страны от таких исков составят несколько миллиардов гривен", - сказал Козакевич.

Также глава Ассоциации заявил, что энергетики обеспокоены внесенной правкой, которая позволяет вносить изменения в налоговое законодательство в отношении производителей ВИЭ уже после снижения "зеленых" тарифов. Хотя гарантии неизменности налогового законодательства были зафиксированы в меморандуме между правительством и инвесторами в ВИЭ.

"Мы обеспокоены, что уже осенью могут быть внесены изменения в Налоговый кодекс, и для производителей электроэнергии из ВИЭ введут новый налог или акциз. Таким образом, народные депутаты могут добиться еще большего снижения «зеленого» тарифа и фактически уничтожат отрасль. Тысячи людей останутся без работы. Страна без инвестиций, без доверия международных партнеров и с миллиардными потерями по арбитражным решениям ", - добавил Козакевич.

Директор Европейско-украинского энергетического агентства (ЕУЭА) Александра Гуменюк отметила, что парламент не учел ряд важных поправок, о которых просили общественные организации Украины и международные партнеры. В частности, не снижать условия поддержи для малой генерации - до одного мегаватта, поскольку они занимают мене трех процентов рынка и не несут нагрузки на систему.

«Снижение даже на 7,5 процентов сильно ударит по малому предпринимательству, а для системы не будет никакого особого влияния. Такие негативные изменения скорее усиливают негативные сигналы для малого предпринимательства. Как видим, роль малого предпринимательства для экономики Украины недооценена также и в энергетической отрасли», – считает Гуменюк.

В то же время, Дячук пояснил, что для строительства электростанции на один мегаватт необходимо 700-800 тысяч евро и, даже если брать кредитные средства, нужно предоставить немаленькие имущественные гарантии. Соответственно не приходится говорить о том, что эта норма ущемляет права малых предпринимателей.

«Маленькие электростанции не пострадают от этого закона. Чтобы построить один мегаватт нужно 700-800 тысяч евро, то есть их строят далеко не бедные люди", - сказал он.

По словам Гуменюк, ряд международных инвесторов, банков, включая ЕБРР, и бизнес сообщества просили парламентариев внедрить реструктуризацию тарифов: снижение тарифа, плюс продление действия договоров. Однако правка с реструктуризацией была отклонена.

«Это является четким сигналом для международного сообщества, что их интересы не учитываются. На таком фоне заявления о необходимости привлечения инвесторов выглядят еще более странными. В результате отклонения этой поправки будет, как минимум, отток инвесторов, а также потенциальное увеличение ставок кредитования», - сказала глава Европейско-украинского энергетического агентства.

Что впереди

Глава комитета Рады по вопросам энергетики Андрей Герус уверен, что принятый законопроект не позволит решить проблему долгов перед «зеленой» генерацией и выйти на рыночную модель поддержки возобновляемой энергетики в Украине.

«Мой прогноз, этот закон ничего не решит. Ибо невозможно впихнуть невпихуемое. Но если надо в этом убедиться экспериментальным путем, то давайте убедимся…Учитывая, что наши "зеленые" тарифы на сто-двести процентов выше, чем в Германии, очевидно, что урезание на 7,5 и 15 процентов - это имитация», - сказал он.

Эксперт Дячук также считает, что законопроект не решает проблем национального рынка электроэнергии. Документ немного успокаивает его участников и дает возможность для дальнейшей дискуссии и поиска компромисса.

«Не нужно ставить «зеленых» производителей в статус виновных во всей ситуации. Да, они получают много, но они все делают согласно действующему законодательству. Новый закон - это оттягивание проблем», - отметил он.

Эксперт считает, что решение проблем поддержки возобновляемой генерации возможно путем введения аукционной модели: чтобы производители боролись за право гарантированно продавать электричество государство, предлагая наименьшую цену. Аукционы должны были заработать в 2020 году, но соответствующие законы не были приняты.

«Я думаю, что на аукционах падение стоимости производства будет на 40 процентов от действующего тарифа. То есть, если тариф в 2020 году для солнечных станций около 11 евроцентов за киловатт, то они спокойно могут работать по 6-7 евроцентов за киловатт. По ветру может быть меньше падение», - пояснил Дячук.

Переход на аукционы в следующем году ожидаемо спровоцирует некоторый спад строительства новых мощностей возобновляемой генерации. Но, это - нормальная ситуация для страны, переходящей на формирование рыночной цены на ВИЭ.

Принятый парламентом закон далек от совершенства и не может устраивать одновременно и правительство, и «зеленую» генерацию, и потребителей, но он однозначно открыл Украине путь к формированию справедливой цены на экологически чистую энергию. Ибо каждый украинец понимает, что какой бы безвредной для экологии не была энергия солнца и ветра, платить за нее втридорога, является непозволительной роскошью.

Анна Бредихина