Советник главы МИД Александр Репкин: Украина сможет заменить Россию на рынке энергоносителей в ЕС

Водород в последние годы называют топливом будущего. Все больше стран принимают водородные стратегии и держат курс на переход к климатически нейтральной Европе к 2050 году. Украине это поможет пополнить государственную казну, уверен глава "Украинского водородного совета" и советник министра иностранных дел Александр Репкин. Он рассказал УНИАН о том, что водородные проекты привлекут немало европейских инвесторов – Дания уже заявила о планах выделить на развитие этой сферы в Украине $4,6 млн.

"Украинский водородный совет" в прошлом году завез и сертифицировал в Украине первые водородные автомобили. На этот год цель еще более амбициозная — построить водородную заправку. Также совместно с Институтом возобновляемой энергетики был написан проект Водородной стратегии, подготовить которую дал задание Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Появится ли у нас вышеупомянутая заправка в этом году, почему водород поможет Украине прийти к энергонезависимости от России и какие перспективы по иностранным инвестициям в эту отрасль – в интервью УНИАН рассказал Александр Репкин.

Александр, в декабре вы презентовали проект Водородной стратегии Украины. Расскажите, какова была цель его написания?

Этот документ — наше "домашнее задание". Украина была внесена в Европейскую водородную стратегию летом 2019-го. Это значит, что мы присоединяемся к водородной трансформации Европы. Для понимания: от нас ожидают строительства 10 гВт мощностей электролиза. Это достаточно большие инвестиции в Украину, которые должны откуда-то взяться. Условием получения этих инвестиций было принятие в Украине Водородной стратегии — национального документа, который бы обозначил, что Украина поддерживает этот "зеленый" курс или движется в этом направлении на основании общенациональной стратегии, которая принимается правительством.

Это довольно большой документ на 90 страниц. Если вкратце, какое его содержание?

В нем прописан полный алгоритм действий, которые нужно совершить, чтобы стать европейским хабом водородных технологий, а также ключевым поставщиком водорода для Европы. В случае принятия этого документа на законодательном уровне мы как бы верифицируем европейскую Водородную стратегию на территории Украины. И говорим о том, что готовы развивать внутренний рынок. Дальше мы бросаем силы на экспорт — 75% чистого "зеленого" водорода будет доставляться в Европу. Что нам дает экспорт? Валютная выручка, новые рабочие места при формировании инвестиционных проектов, прямые инвестиции и новые консорциумы, созданные с европейскими странами.

Какова дальнейшая судьба этого проекта? Чтобы он был признан Водородной стратегией Украины, его, как вы сказали, нужно принять на законодательном уровне.

Документ получил международную регистрацию и направлен в Министерство энергетики для рассмотрения в рабочей группе. По состоянию на сейчас членам рабочей группы, ответственным лицам ее не отправляли.

Премьер-министр Денис Шмыгаль еще весной прошлого года дал задание подготовить Водородную стратегию Украины. Ускорит ли процесс проект, соавтором которого вы числитесь?

У правительства свои сроки и планы. Я — участник рабочей группы по разработке стратегии, и со своей стороны готов оказывать помощь в ее написании. Собственно, поэтому и появился проект первой Водородной стратегии Украины. Очень важно не упустить момент — у Украины сейчас исторический шанс совершить энергетический прорыв. Стратегия закрепляет основной вектор развития отрасли, и его можно утвердить уже на данном этапе. Дальше уже следует тактика, которую мы будем адаптировать в зависимости от обстоятельств. Мы не можем гарантировать, к примеру, как поменяются торговые пути, когда этот энергоресурс начнет двигаться по новым направлениям. Соответственно, локализация производств может отличаться от той, что мы имеем сейчас. Поэтому я считаю, что утвердить стратегию нужно как можно быстрее, а потом уже ее корректировать.

Какие ближайшие шаги, согласно вашему документу? Чем нужно заняться в первую очередь?

Первый приоритет — "Центральноевропейский водородный коридор", который соединяет Украину, Словакию, Чехию и Германию в транспортировке нового энергоносителя. Нам необходимо проверить и технически обосновать возможность использования нашей ГТС, локализировать проекты по производству водорода, присоединить их к ГТС.

Дальше нужно заняться развитием национальных проектов. В некоторые даже сейчас вкладываются отважные инвесторы, несмотря на отсутствие регуляторной базы и четких правил игры. Один из них — "Нефтегаз", для которого вопрос водорода один из приоритетных. Эти проекты — наш "завтрашний день", о котором нужно думать и который поможет Украине получить валютную выручку, создать рабочие места, капитализировать идеи.

Третий приоритет — построение инфраструктуры. Сейчас многие скептики говорят, мол, зачем строить водородную заправку, если ею будут пользоваться всего 20 машин — это неприбыльно. Конечно, поначалу неприбыльно, так как мы говорим об отрасли, которая только формируется. Но ее можно сделать прибыльной, если развивать, если государство будет предоставлять поддержку, давать выгодные кредиты с отстрочками. В той же Германии с господдержкой построили уже 132 заправочные станции, и сразу же запустили конвейер производства водородных автомобилей.

В прошлом году Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова стать лидером в развитии водородной энергетики. Расскажите, насколько это реально и что это нашей стране даст?

Насколько это реально — говорят сами цифры. И важно, чтобы правительство страны в это поверило. В Украине разрабатываются уже два проекта по 100 мВт мощности электролиза по производству "зеленого" водорода. По оценкам европейских инженерных компаний, которые участвуют в их реализации, эти проекты уже впереди большинства проектов стран Восточной Европы. Проведены работы по оценке потенциала, и уже уверенно можно сказать, что Одесская область может иметь до 3 гВт производственной мощности по производству "зеленого" водорода. По инвестициям данные проекты оцениваются более чем в 1 млрд евро.

Первое, что нам даст развитие водородной энергетики, — энергонезависимость. Второе — энергетическую безопасность. Третье — прибыль, так как в Украину очень выгодно инвестировать. Экспорт водорода станет серьезнейшей причиной пополнения государственной казны.

Не так давно вы с Дмитрием Кулебой были с рабочим визитом в Дании. Датчане заявили о намерении выделить Украине 4,6 млн долларов, часть из них планируется на развитие водородной энергетики. Какие еще у нас перспективы по ближайшим иностранным инвестициям?

У нас есть несколько стран, документы с которыми уже подписаны, и вопрос водорода закреплен в стратегическом партнерстве. Великобритания, например. В декабре Дмитрий Кулеба посетил их с визитом, обсудив в том числе развитие возобновляемых источников и "зеленого" водорода. Я уверен, что сегодня Британия ищет стратегических партнеров, учитывая их выход из ЕС. Неспроста появился альянс Украина — Польша — Великобритания. Думаю, они будут перезапускать все возможности экономического сотрудничества с Украиной, понимая, что мы можем стать водородным хабом Европы. И мы им станем, потому что наше географическое положение дает нам колоссальное преимущество.

Если мы запустим процессы сейчас, к какому году мы станем водородным хабом?

Через два года мы сможем говорить о первых поставках водорода в другие страны. К 2030 году мы станем полноценным участником рынка, будем развиваться в соответствии с мировыми тенденциями. Правильное использование потенциала и политическая стабильность позволит нам стать хабом в ближайшее 10 лет. Мы сможем заменить Россию на рынке энергоносителей в ЕС. Будут ли они рады этому? Конечно, нет. Думаю, будут всеми силами тормозить развитие водородной энергетики в Украине.

В 2021 году вы провели много встреч с иностранными потенциальными партнерами. Что они говорят об Украине, когда речь заходит о водороде?

Я был спикером на 82 конференциях и могу сказать, что страны Европы видят наш большой потенциал. Потому что таких условий для развития водородной энергетики нет ни у кого. Но эскалация военного конфликта влияет на инвестиционный климат, и у наших европейских партнеров периодически возникают опасения. Мне очень понравился заголовок в New York Times: "Дорогие потребители традиционного углеводородного топлива. "Зеленый" водород — это именно то решение, которое, вы надеялись, мы никогда не найдем". И это правда. Уже началась огромная конкуренция между Европой и США за водород, европейцы хотят сделать так, чтобы водород оценивался в евро, а не в долларах, как баррель.

Какая поддержка необходима от государства на данном этапе?

Создание рыночных условий для развития отрасли. Нам нужно сделать максимум, чтобы защитить экспортеров, которые привозят сюда валютную выручку. Нужно предоставить гарантии происхождения водорода, пересмотреть углеродный налог и увеличить его. В общем, сделать все, чтобы в украинский водород было просто и выгодно инвестировать.

Кто еще может помочь развитию водородной энергетики, кроме государства? Бизнес?

Я как никогда понимаю важность работы нашей ассоциации — "Украинского водородного совета". С точки зрения предоставления информации и проведения просветительской кампании. Потому что очень многие бизнесмены не знают сейчас деталей о водороде, потому что борются с совершенно другими трудностями. То же повышение цен на электроэнергию, например. И в процессе этой борьбы ты точно не смотришь в послезавтрашний день и на технологии, которые требуют понимания и изучения. Как долго мы привыкали к возобновляемой энергетике? Нам 10 лет понадобилось. Я помню то время, когда строил свою первую солнечную электростанцию. Директор облэнерго собрал всех своих заместителей и показал на меня пальцем: "Посмотрите, что он намеревается сделать, вы верите в это?". И что у нас в итоге получилось? Сейчас в гигаваттах измеряется все. Вот так же будет и с водородом. После того как появятся первые проекты, я уверен — процесс пойдет быстрее.

В 2021-м вы завезли и сертифицировали первые водородные автомобили. Много таких сейчас в Украине?

Уже около 20.

Какие перспективы по заправке?

Компании, которые занимаются развитием этого проекта, подписали контракт и уже сделали предоплату за оборудование, из которого в Украине скомпонуют первую официальную, безопасную, полноценную заправочную станцию для машин, с соблюдением всего технологического процесса.

К концу года будет она у нас?

При условии 70% предоплаты поставки оборудования придется ждать до сентября. К тому моменту мы уже подготовим все, чтобы за месяц смонтировать его и преобразовать в ту самую заправку.

Мы можем говорить о сумме, в которую это обойдется?

Скажем так, стоить это будет раз в десять больше, чем среднестатистический водородный автомобиль.

Будем честны, не так много украинцев понимают, что такое водородная энергетика. Есть какие-то планы по популяризации этого направления?

Конечно. Ранее о "зеленом" водороде говорили в основном в узких экспертных кругах. За последний год эта тема вошла в повестку дня общественно-политических СМИ. Мы очень много внимания уделяем разъяснению. Такие события, как появление первых водородных автомобилей, формируют дополнительный интерес. Это уже не что-то абстрактное и далекое для людей. Вот машина здесь, ездит по украинским дорогам среди тысячи других авто на традиционном топливе. Таких бытовых ситуаций с потенциальным применением водорода — десятки. Будем о них говорить. Привычку формирует опыт. Также мы продолжаем развивать мероприятия для профильного сообщества. Мы и в прошлом году делали серию семинаров, думаю, в этом году вместе с партнерами и донорами постараемся это повторить. А еще в 2022-м мы хотим издать книгу про водород простым языком, ориентированную на детей 10-14 лет.

Несмотря на растущую популярность водорода в мире, в Украине все равно достаточно много скептиков. Согласно расчетам, это дорого, нерентабельно, невозможно. И продвигают эту тему, мол, потому что это модно. Что вы об этом думаете?

Мне в этом плане нравится выражение: "Ничто не может остановить идею, время которой пришло". В свое время члены британского парламента не верили, что лошади уйдут с улиц Лондона. Через три года остались только прогулочные скакуны, а дороги заполнили автомобили. Водородные технологии развиваются очень быстро, не успеешь оглянуться — а мы уже живем в водородном мире.

Для простого украинца и понятным языком: почему водород — это интересно и за ним будущее?

Первое — это стабильность. Я уверен, что данный энергоресурс для нас станет самым дешевым. Второе — экономическая эффективность. Третье — безопасность. И четвертое — экологичность. Это те факторы, которые в сумме помогают украинцу чувствовать себя счастливым.

К концу 2022 года какие прорывы, считаете, будут в этой сфере?

Приоткрою завесу. Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы Украина приняла европейский энергетический форум. Если он будет проходить в Украине, это в который раз даст серьезный сигнал о том, что Украину европейские партнеры видят энергетическим хабом. Это открывает новые возможности, и я уверен, что после этого точно будет заложен первый камень в фундамент завода, который в 2024 году даст первый водород на экспорт. Думаю, к концу года у нас 100% будет функционировать водородная заправка, которая сможет обеспечить заправку автомобиля. И к концу 2022-го может быть завершено стратегическое исследование по адаптации нашей ГТС к транспортировке водорода, будут выбраны маршруты, рассчитаны инвестиции, которые нам необходимы, и сделана локализация производства водорода в Украине, чтобы обеспечить потребности как свои, так и ЕС.

Татьяна Стежар