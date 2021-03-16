Президент США Джо Байден назвал газопровод «плохой сделкой для Европы».

Германия делает ставку на то, что подход новой американской администрации к российскому проекту "Северный поток-2" будет прагматичным, и настаивает на завершении строительства трубопровода вопреки возражениям Вашингтона.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновников и дипломатов.

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Как пишет издание, Берлин считывает, что лучшая стратегия - это достроить газопровод, который уже построен примерно на 95%. По оценкам аналитиков, строительство может быть завершено к сентябрю этого года.

Предыдущая и нынешняя администрация США использовали санкции для остановки проекта стоимостью $11 млрд.

Президент США Джо Байден назвал этот газопровод «плохой сделкой для Европы». Если он заработает, Украина потеряет доходы от транзита российского газа. Кроме того, газопровод увеличивает энергетическую зависимость Европы от России и усиливает конкуренцию для поставщиков сжиженного природного газа из США.

«В Берлине пытаются выиграть время и убедиться в завершении строительства, потому что там думают, что, когда трубопровод будет запущен, ситуация будет выглядеть иначе», — сказал высокопоставленный европейский дипломат.

История "Северного потока-2"

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Автор: Елена Коваленко