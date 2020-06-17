Рада приняла закон о списании долгов на рынке электроэнергии

Документ будет способствовать решению финансовых проблем госкомпании "Энергоатом".

Верховная Рада Украины приняла закон об урегулировании кредиторской и дебиторской задолженности на оптовом рынке электрической энергии, а также прекращении деятельности оптового поставщика электрической энергии.

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За принятие законопроекта "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии" (№2386) во втором чтении проголосовали 243 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля Рада приняла в первом чтении законопроект об урегулировании долгов на рынке электроэнергии.

Докладывая по данному законопроекту, глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что этим документом вводятся следующие механизмы погашения задолженности: проведение взаиморасчетов; погашение (списание) задолженности; уступка права требования или замена стороны в обязательстве.

По словам Геруса, законопроект будет способствовать решению финансовых проблем государственной компании "Энергоатом", которая осуществляет производство электроэнергии на атомных станциях. Компания сможет в виде облигаций внутреннего государственного займа получить 11 миллиардов гривень.

Согласно информации в пояснительной записке к документу, по состоянию на 31 августа 2019 года дебиторская задолженность госпредприятия "Энергорынок" составляет 30,9 миллиарда гривень, из нее задолженность, которая возникла после введения в действие в Украине розничного рынка электрической энергии (первое полугодие 2019 года) составляет 2,4 миллиарда гривень. Кредиторская задолженность госпредприятия "Энергорынок" составляет 28,1 миллиарда гривень.

Основные причины возникновения задолженности: отсутствие полного покрытия себестоимости угля угледобывающим предприятиям из государственного бюджета; низкий уровень платежной дисциплины предприятий водопроводно-канализационного хозяйства; низкий уровень платежной дисциплины потребителей электрической энергии на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях.

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