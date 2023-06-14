Власти Шри-Ланки договорились с Россией о строительстве атомной электростанции.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с российским вторжением в Украину, "Росатом" и власти Шри-Ланки договорились о строительстве атомной электростанции.

Об этом заявил посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге, отметив при этом, что мощность АЭС может составить до 300 мегаватт (МВт). Однако, стороны до сих пор не согласовали будет это плавучая электростанция или станция наземного базирования, сообщает "Коммерсант".

"Мы идем к строительству атомной электростанции на острове, но все еще идет обсуждение того, будет это плавучая электростанция или станция наземного базирования", - сказала Лиянаге, отметив при этом, что в переговорах также участвуют представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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"Это единственная возможность для разрешения топливного кризиса в стране, мы понимаем это и продвигаемся в этом вопросе очень быстро, строительство будет запущено в ближайшем будущем", - подчеркнула посол Шри-Ланки, отметив, что в ближайшее время Шри-Ланка с помощью "Росатома" начнет обучать специалистов в атомной сфере.

Планируется, что первая АЭС при технической поддержке России будет построена к 2032 году.

Ядерные взятки России

Венгрия имеет построенную Россией атомную станцию, которую планирует расширить вместе с "Росатомом".

8 февраля 2023 года сообщалось о том, что Путин решил ускоренными темпами построить АЭС в Венгрии. В "Росатоме" заявили, что первый бетон на площадке АЭС может быть залит в 2024 году.

5 июня 2023 года Кремль увеличил ядерную взятку Орбану.

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