В конце сентября Генеральная конференция Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) одобрила резолюцию о немедленном возвращении Запорожской атомной станции под полный контроль Украины. Документ по ядерной безопасности в Украине, предложенный Канадой, Финляндией и Коста-Рикой, поддержали 69 стран.

В частности, резолюция призывает Российскую Федерацию к:

немедленному выводу всего военного и другого неуполномоченного персонала из ЗАЭС;

возвращению станции под полный контроль компетентных органов Украины в соответствии с существующей лицензией, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ);

обеспечению безопасного и защищенного функционирования станции для того, чтобы Агентство осуществляло эффективное и действенное внедрение гарантий безопасности в соответствии с соглашением Украины о всеобъемлющих гарантиях и дополнительного протокола.

Обращение МАГАТЭ к России о возвращении ЗАЭС под полный контроль Украины – это уже третье заявление по этому поводу. Первое, напомню, было еще в марте 2022 года. Но, как видим, Россия все предыдущие заявления проигнорировала. И полностью проигнорирует сегодняшнюю.

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РФ, как террорист, захватила атомную электростанцию и постоянно использует ее для ядерного шантажа

Украине такие заявления МАГАТЭ абсолютно ничем не помогут, ведь Россия вышла из международного права по ядерной безопасности, полностью нарушает все основные положения об энергетической и ядерной безопасности. Пока на ЗАЭС находятся российские военные, по сути, станция оккупирована, а они там терроризируют украинских работников. А пока станция не передана под контроль Украины, ни о каких намерениях России выполнять какие-либо правила МАГАТЭ не может быть и речи.

РФ, как террорист, захватила атомную электростанцию и постоянно использует ее для ядерного шантажа, несмотря на любые заявления, резолюции и присутствие инспекторов МАГАТЭ на АЭС. Представители МАГАТЭ, постоянно присутствующие на ЗАЭС, делают какие-то определенные заявления, но это совершенно никак не влияет на позицию России. Никто не может сказать, прибегнет ли Россия к каким-то террористическим действиям на ЗАЭС, или нет. Но она постоянно использует станцию для шантажа. Более того, Россия намерена продолжать такую политику и дальше.

Есть два пути для решения вопроса с атомной станцией

МАГАТЭ - это организация, которую Россия полностью игнорирует. Так же как игнорирует ОБСЕ, или ООН, Красный Крест и многие другие. Это - та самая история. И в этом смысле согласен с заявлением Greenpeace, что МАГАТЭ не в состоянии выполнить требования своего мандата и не готово признать это публично.

Есть два пути для решения вопроса с атомной станцией, с деоккупацией ЗАЭС. Дипломатическим путем это сделать возможно, но для этого надо объединенная и очень жесткая общая позиция США, Китая и ЕС. Лишь тогда, когда они будут готовы принимать очень жесткие санкции к России, эту ситуацию можно будет урегулировать. Считаю, что дипломатический путь - маловероятен. Поскольку Китай иногда подыгрывает России, а США очень зависимы от поставок обогащенного урана для себя из России.

Другой путь - военный, это деоккупация территории вокруг станции. Саму ЗАЭС никто из Сил обороны Украины не будет обстреливать, а будут созданы условия, чтобы российские оккупанты оттуда вышли. И это - наиболее реальный вариант.

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова