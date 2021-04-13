Отопительный сезон 2021 года: как не повторить ошибки и избежать кризиса

Украина завершает один из самых сложных отопительных сезонов последних лет. В условиях сильных морозов страна существенно нарастила экспортные поставки газа в ЕС и при этом оказалась на пороге острого кризиса в энергетике и вернулась к госрегулированию цен на газ. Смогут ли власти сделать из пережитого системные выводы?

В Украине завершается один из самых сложных отопительных сезонов за последние годы.

С одной стороны, благодаря структурным реформам в энергетике и национальной экономике, которые начались в 2014 году, украинский газовый рынок постепенно интегрируется в рынок Европейского Союза, а наши подземные хранилища газа (ПХГ) уже стали его неотъемлемой частью.

К началу периода холодов Украина накопила в своих хранилищах рекордные за последние десятилетия запасы газа - более 28 миллиардов кубометров при общей вместительности более 30 миллиардов. Около 10 миллиардов кубометров из этого объёма принадлежало зарубежным компаниям.

Зарубежные трейдеры хранят газ в наших хранилищах преимущественно в режиме «таможенный склад», что позволяет компаниям держать ресурс в украинских ПХГ в течение более 1000 дней без уплаты налогов и таможенных пошлин. При этом трейдеры в полном объеме оплачивают тариф на хранение.

Накопленные к началу зимы существенные запасы позволили стране обеспечить стабильное газоснабжение потребителей в течение всего отопительного сезона и пройти наиболее морозные периоды, когда температура воздуха во многих регионах опускалась ниже минус 20 градусов.

Кроме этого, под завязку заполненные хранилища благоприятно сказывались на ценах на украинском внутреннем рынке, которые зачастую были ниже, чем в странах Европейского Союза. Более того, по итогам первого квартала 2021 года наша страна стала нетто-экспортером природного газа

По данным госкомпании «Оператор ГТС Украины», экспорт природного газа из Украины в январе-марте 2021 года составил 640 миллионов кубометров, что на треть больше импорта за этот же период предыдущего года- 476 миллионов кубометров.

Из этого объема реэкспорт составил почти 619 миллионов кубометров, что почти в 240 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистый экспорт природного газа из Украины составил более 18 миллионов кубометров, что почти в 4 раза больше по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Таким образом, наша страна благодаря ранее проведенным реформам на рынке газа смогла воспользоваться шансом, который ей выпал в кризисных условиях, и интегрировала свои газовые хранилища в европейский рынок, заодно усилив свою энергетическую безопасность.

Обратной же стороной рыночных реформ стал рост цен на энергоресурсы для населения и их сезонная волатильность, к чему многие жители Украины были не готовы.

Административное усмирение цен

Свободный рынок газа для населения в Украине заработал с 1 августа 2020 года. Потребители получили возможность самостоятельно выбирать поставщика. Цены на ресурс, как было первоначально заявлено, больше не устанавливались правительством, а стали рыночными и существенно отличались у разных поставщиков.

До прихода первых холодов ничего не предвещало беды. Цены на газ были на достаточно низком уровне, на розничный рынок выходили новые компании, а несколько тысяч украинских семей даже сменили своего поставщика.

Однако, как только Европу сковали морозы, а спрос на газ существенно вырос, начали заметно расти и цены, что вылилось в тарифные протесты населения по всей стране.

Многие жители Украины, доходы которых и так упали из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, не были в состоянии оплачивать рыночные тарифы, заметно увеличившиеся в отопительный период.

Прислушавшись к гласу народа, правительство в январе этого года зафиксировало цену на природный газ для населения на уровне 6,99 гривень за кубометр до конца отопительного сезона, что позволило уже в феврале избежать роста тарифов минимум на треть.

При этом, уже с 1 мая 2021 года в Украине должен заработать годовой тариф, которым цена на газ для населения будет зафиксирована на ближайшие 12 месяцев. Это позволит избежать резких ценовых скачков на розничном рынке газа: зимой и летом население будет платить один и тот же усредненный тариф.

Официальной информации о том, каким будет годовой тариф, пока что нет. Эксперты и игроки рынка прогнозируются, что фиксированная цена составит порядка 8 гривен за кубометр или выше. Поставщики обязаны опубликовать годовой тариф до 25 апреля.

С одной стороны, такая мера позволит поддержать население в условиях кризиса, а с другой – противоречит духу реформы, к реализации которой наша страна шла последние годы.

Значительная часть населения не очень богатой Украины еще долгие годы не сможет оплачивать рыночные тарифы, однако, это не означает, что страна должна возвращаться к госрегулированию цен.

Более эффективным способом поддержки малообеспеченных граждан является система адресных субсидий, которую правительство в ближайшее время должно существенно усовершенствовать.

Угроза «веерных» отключений

Но не одними тарифами на тепло и газ запомнится отопительный сезон 2021 года.

Этой зимой Украина впервые за долгие годы столкнулась с угрозой «веерных» отключений электроэнергии. В январе-феврале в большинство регионов страны пришли сильные морозы, а столбик термометра опускался ниже минус 20 градусов, что привело к существенному скачку потребления электроэнергии.

Из-за отсутствия достаточного количества запасов угля на тепловых электростанциях и смещения ремонтной компании энергоблоков атомных электростанций с летнего на зимний период, национальная генерация с возросшим спросом справиться не смогла. И Украине пришлось прибегнуть к экстренным закупкам электроэнергии за рубежом, в частности, из Беларуси и РФ.

В середине второй недели февраля, в преддверии очередной волны морозов, 12 энергоблоков тепловых электростанции находились в аварийном ремонте, а еще пять блоков были остановлены из-за отсутствия угля.

Запасы этого вида топлива на складах украинских электростанций в этот период опустились до рекордно низкого уровня - около 300 тысяч тонн, что в семь раз ниже, чем в этот же период прошлого года.

Эта абсолютно ненормальная ситуация требовала реакции властей.

В середине марта Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), по итогам проверки тепловых станций, оштрафовала три компании ДТЭК олигарха Рината Ахметова за несоблюдение норм по запасам угля на складах.

Согласно решению регулятора, компаниям выписали штраф - по 1,7 миллиону гривень.

НКРЭКУ также приняло решение направить материалы о нарушениях в Антимонопольный комитет Украины, Совет нацбезопасности и обороны и Министерство энергетики.

Однако ситуация в национальной энергосистеме усугублялась еще и тем, что в работе в этот непростой период находилось только десять из пятнадцати энергоблоков атомных электростанций. Пять атомных энергоблоков проходили плановые ремонты.

Как правило, ремонты АЭС проводят в летний период, чтобы зимой обеспечить максимальную выработку. Однако, как объяснили в госкомпании «Энергоатом», энергоблок можно выводить в ремонт только после полной отработки ядерного топлива.

Поэтому ремонтную кампанию прошлого года пришлось сдвинуть. Это произошло из-за балансовых ограничений выработки электроэнергии на атомных станциях, которые ввело Министерство энергетики весной прошлого года.

Профильное министерство тогда ставило целью стабилизировать национальную энергосистему в связи с возникшим профицитом мощностей, к которому привело рекордное производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Наша страна должна сделать системные выводы из уроков завершившейся зимы, чтобы через полгода центральные и региональные власти, украинские энергетические компании, национальная энергосистема были готовы к новым вызовам и не допустили подобный кризис.

Чтобы избежать повторения ошибок в правительстве, наконец-то, должен появиться профильный министр с четкой программой антикризисных действий. А этого министра уже больше года не может назначить Верховная Рада.

Для окруженной опасностями Украины это чревато большими рисками.

Игорь Орел

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