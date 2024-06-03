Определенные предприятия и бизнес не могут отказаться от активного охлаждения во время жары.

На рост энергопотребления в Украине больше влияют крупные кондиционеры, которые использует бизнес, чем индивидуальные потребители.

"Здесь речь не столько об индивидуальных кондиционерах, сколько о кондиционерах публичного использования. Понятно, что индивидуальные кондиционеры тоже добавляют свой вес, но есть очень большое количество бизнесов, которые активно используют охлаждение во время жары. И часть из них точно не может отказаться от этого охлаждения", - рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире Киев24.

По его словам, это в частности производства продуктов питания или медицинских препаратов. Он пояснил, что, например, в цехе, где обрабатывается мясо не могут допустить, чтобы было более 30 градусов. Это недопустимо.

"Соответственно есть технологические вещи, которые должны быть сделаны. Они будут сделаны. Разумеется, это автоматически приведет к определенному увеличению потребления. Что касается частных потребителей, то здесь уже каждый будет считать", - добавил Харченко.

Отключение света в Украине - последние новости

Россияне продолжают разрушать украинские энергообъекты. Это приводит к экстренным и аварийным отключениям света по всей стране.

На этой неделе ситуация в энергосистеме Украины будет сложнее, чем в конце мая. Это связано с возникновением дефицита электроэнергии. Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объяснил, что дефицит не может физически быть перекрыт импортом электроэнергии из Европы.

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