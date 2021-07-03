Остаться с газом. Идеи и реалии

Украина с большой вероятностью может лишиться статуса транзитера российского газа, поскольку кремлевский проект "Северный поток-2" находится на финальной стадии реализации. И, конечно, уже скоро в повестке дня появится масса вопросов по обеспечению страны голубым топливом. Сможет ли стать сжиженный газ альтернативой трубопроводному?

Украина – в шаге от огромных «газовых» проблем. Их вот-вот «обеспечит» нам вероятный запуск скандального кремлевского проекта «Северный поток-2». На кону – не только транзитный статус и миллиардные поступления в бюджет, но и в целом обеспечение страны голубым топливом. В этой связи не удивительно, что в Минэнерго снова взялись за тему диверсификации поставок трубопроводного газа за счет сжиженного. В ведомстве отметили, что Украина «видит значительные перспективы в сотрудничестве с Турцией по поставкам СПГ».

Замминистра по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков по итогам заседания украинско-турецкой рабочей группы отметил, что Турция наращивает мощности LNG-терминалов и расширяет использование СПГ для диверсификации поставок и газификации страны. Украине поставки из Турции помогут укрепить энергетическую безопасность.

«На данный момент мы не являемся активным игроком на СПГ-рынке. Однако геополитическая ситуация и уменьшение объемов транзита заставляют искать новые направления торговли и сотрудничества, чтобы обеспечить загруженность собственной газотранспортной системы. Именно поэтому сотрудничество с Турецкой Республикой в разрезе поставок СПГ является приоритетным для нас», - сказал Демченков.

Активность украинской власти в поиске новых поставщиков газа можно только поприветствовать. Ведь происходит это в условиях достройки обходных российских трубопроводов и завершения украинского контракта с «Газпромом». И, к сожалению, конкретики как в отношении обещанной компенсации из-за транзитных потерь со стороны Запада, так и относительно продолжения традиционных поставок из России, все еще нет. Можно ли говорить, что история со сжиженным газом решит эти проблемы, если учесть, что эта «новелла» уже давно превратилась в Украине в многотомный роман?

СПГ-история

Эпопея с СПГ началась в 2010 году, после очередных безуспешных украинско-российских переговоров по снижению цены на газ. Тогда власти Украины решили соскочить с кремлевской газовой иглы и построить LNG-терминал для приемки сжиженного газа, заполонившего мир. Этой идее придали масштаб национального проекта. Но закончилось все скандалом - подписанием миллиардного контракта с… лыжным инструктором.

После многолетнего затишья о СПГ-идее снова вспомнили в 2019 году. Украина подписала соглашение с польской нефтегазовой компанией PGNiG о покупке и импорте американского сжиженного газа через ее терминалы.

В 2020 году правительство Украины одобрило меморандум о сотрудничестве с американской компанией Louisiana Natural Gas Exports по поводу возможных поставок СПГ с ежегодным объемом, минимум, 5,5 млрд кубометров. Планировалось, что цена топлива будет определяться в соответствии с ценами на американской газовой бирже Henry Hub. Стороны также договорились обеспечить заключение необходимых договоров с польской стороной, чтобы обеспечить коммерчески обоснованный доступ к регазификации, достаточной для поддержки проекта.

Меморандум предполагал строительство нового газопровода между польским газовым узлом и подземным хранилищем газа в Украине. Но дальше дело не пошло.

И, вот, теперь мы снова обсуждаем идеи о поставках СПГ, но уже из Турции.

Больше «нет», чем «да»

Президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар считает, что рынок СПГ не может стать альтернативой поставкам в Украину трубопроводного газа, если «Северный поток-2» будет выведен на полную мощность.

«В чистом виде Украина сжиженный природный газ получать не может. У нас для этого нет не только необходимой инфраструктуры, но и возможности его получать. Единственный маршрут, по которому мы можем поставлять СПГ - Черное море. Но в данном регионе нет предложений СПГ, а Турция не пропускает чрез Босфор в Черное море метановозы», - говорит эксперт.

Он напоминает о негативном опыте, когда десять лет назад проект со сторительством LNG-терминала закончился ничем. Причем, по словам Гончара, дело даже не в появлении в этой истории «лыжника»: «Он провалился из-за позиции Турции относительно трафика метановозов».

«Можно сколько угодно спорить по поводу корректности такой позиции Анкары, о чем говорили и наши американские партнеры, но донести это до Турции так и не удалось, и с тех пор ничего не изменилось», - отметил эксперт.

Гипотетически, можно предположить, что ситуация может разрешиться, если Турция в течение десяти лет постоит возле Босфора обходной канал. По крайней мере, его возведение стартовало. Но пока неизвестно, когда его закончат и как он будет функционировать, говорить о том, что Турция будет заинтересована в трафике сжиженного газа в Черном море, не приходится.

По мнению Гончара, нам в целом не стоит надеяться на такую заинтересованность. «У Турции есть свои терминалы и она предлагает их использовать. В данном случае мы можем получать не сжиженный газ, а уже в регазифицированном виде, как и в случае с польским терминалом, который также рассматривался в подобном проекте», - говорит эксперт.

Впрочем, по его словам, в чистом виде СПГ Украине и не нужен: «Его все равно надо регазифицировать, плюс перевалка, и это поднимет цену топлива…».

Кроме того, в большем количестве, чем в этом заинтересованы экспортеры, Украина не сможет импортировать СПГ. Учитывая, что в течение последних лет импорт газа у нас колеблется в пределах 10-14 млрд кубометров, вряд ли весь этот объем мы будем замещать сжиженным газом.

Другими словами, говорить о коммерческой целесообразности пока сложно. Хотя технически и организационно варианты поставок СПГ по польскому и средиземноморскому направлениях отработаны.

Старые новые газовые темы

Михаил Гончар считает, что Украине не стоит делать ставку на что-то одно, в данном случае, на СПГ. По его словам, возобновление поставок центрально-азиатского газа через нашу ГТС транзитом в ЕС намного важнее.

«Об этом нужно говорить с Европой. Сами мы этот вопрос не решим. Пока Евросоюз ведет себя пассивно, там говорят о каких-то абстрактных гарантиях для Украины. Но нам нужна конкретика. Сейчас цена газа на европейских хабах ставит десятилетние рекорды, этому способствует политика «Газпрома». И это является основанием для переубеждения европейцев, что им нельзя сидеть, сложа руки, нужно подключиться к идее транзита через Украину центрально-азиатского газа, что – в их интересах», - подчеркнул Гончар.

По мнению директора Центра исследования энергетики Александр Харченко, диверсификация поставок трубопроводного газа за счет СПГ, причем из Турции, выглядит, мягко сказать, странно. Нужно учитывать, что Турция - крупный импортер СПГ, а не экспортер. Поэтому, даже в случае строительства альтернативного Босфору канала, нельзя рассчитывать на появление танкеров в Черном море. «Для Турции есть смысл построить у себя дополнительные терминалы и загружать их, -подчеркивает эксперт. - Думаю, это какая-то техническая ошибка в сообщении. Кто-то до конца не разобрался в теме СПГ из Турции».

По его мнению, меморандум по поставкам СПГ, подписанный в 2020 году с американцами, также никогда ни к чему не приведет. Во-первых, документ подписан с компанией, которая не владеет ресурсом. Во-вторых, цена в Юго-Восточной Азии на этот продукт составляет 450 долларов, даже самая пиковая стоимость на европейском рынке – 400 долларов. Отсюда и понятно, куда транспортируют СПГ.

Что касается «польско-американской» истории, то, по словам Харченко, в трехстороннем меморандуме «Украина-США-Польша» говорится, что наша страна готова участвовать в схемах поставок СПГ, особенно в летний период, когда цены обычно снижаются. Мол, некие избыточные для Азии объемы (они, как правило, небольшие – примерно 10-15 млрд кубометров) могут быть поставлены через польские и балтийские терминалы, загружены в украинские хранилища и потом проданы зимой на пике цен в ЕС. Этот вариант исключать нельзя, он достаточно серьезно обсуждался и к нему когда-нибудь вернутся, но не сейчас.

«Все считают деньги. Пока в Азии цена на СПГ выше, чем в Европе, сжиженный газ будет поставляться туда, к нам он не пойдет», - говорит Харченко.

По его мнению, в целом проекты строительства терминалов для СПГ – чистая коррупция.

«Мы абсолютно спокойно через своп-контракты можем покупать из любых европейских терминалов регазифицированный СПГ, и европейцы будут с удовольствием нам его продавать. Но покупать СПГ для Украины на сегодня экономически не выгодно. Конечно, рынок может измениться в плане цены и эти поставки станут реальностью», - отметил эксперт.

Харченко считает, что в свете возможных потерь для Украины из-за «Северного потока-2», нам нужно вернуться к идее создания западноевропейского или американского оператора ГТС в консорциуме с Украиной.

«То есть, «даем морковку» нашим европейским друзьям с тем, чтобы они хотели и давили на Россию на предмет, который очень прост - лишение «Газпрома» монополии на экспорт газа. Как только это произойдет, а еще лучше, чтобы Москва внедрила в РФ третий европейский энергопакет, для нас проблема с «Северным потоком-2» исчезнет. Производителей газа в России достаточно много. Тогда цена транзита нашим маршрутом будет в выигрыше, и никакой «Северный поток» нам не страшен», - подытожил Харченко.

За день до наступления 2020 года «Нафтогаз» и «Газпром» подписали пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины в Европу. По условиям договора, «Газпром» должен прокачать через нашу ГТС, минимум, 225 млрд кубометров газа в 2020–2024 годах, из них 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров ежегодно в четыре последующие года.

Но как Россия «выполняет» свои обязательства, известно всему миру. А «Северный поток-2» Кремль планирует запустить до конца текущего года. Поэтому для решения вопроса диверсификации поставок голубого топлива у нас очень мало времени.

Нана Черная

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