Ценовой диапазон - от 7,70 до 11,99 грн за кубометр.

Газоснабжающие компании опубликовали месячные тарифы на газ для населения Украины на февраль 2022 года.

Об этом сообщается на сайте консультационного центра для населения "ГазПравда", созданного НАК "Нафтогаз Украины" совместно с активистами.

В зависимости от поставщика, в феврале 2022 года цены будут колебаться от 7,70 до 11,99 грн за кубометр.

Отмечается, что, по сравнению с январем, одна компания снизила свою годовую цену - с 8,10 до 7,70 грн за куб. Остальные поставщики свои годовые предложения не изменили. Большинство, а именно 38 компаний, установили цены ниже 8 грн за кубометр.

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Самое выгодное годовое предложение, по сравнению с январем, предложила компания "ЭРУ Людям", которая снизила цену до 7,70 грн за куб. м. Компания "Энерджи Трейд Групп" (ETG.UA) установила цену 7,79 грн за кубометр.

Далее следуют компании: Neogas с ценой 7,80 грн за куб. м, "Трейд КП Луцкводоканал" - 7,88 грн за куб. м, "Черкассыгаз Сбыт" и "Уманьгаз Сбыт" - 7,89 грн за куб. м, "Паливэнерго" - 7,90 грн за куб. м, "Енергогарантия" - 7,95 грн за куб. об.

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" не изменила свой годовой тариф, предложив 7,96 грн за кубометр. Такую же цену обнародовали "Газпостачсервис" и "Тернопольоблгаззбут".

Остальные компании имеют ценники от 7,98 до 11,99 грн за кубометр.

Тариф для населения:

До конца текущего отопительного сезона газ для бытовых потребителей не подорожает. Действующие годовые базовые предложения будут действовать до конца апреля 2022 года. Газоснабжающие компании традиционно пересматривают их раз в месяц, однако по условиям контрактов менять цены могут лишь в сторону снижения.

А с мая компании должны запустить годовые базовые тарифы на сезон 2022-2023 годов. Их презентация ожидается в апреле.

Запасы газа в Украине:

Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября 2021 года. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.

К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что такого запаса хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.

Ситуация с газом в Европе: