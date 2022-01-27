Газоснабжающие компании опубликовали месячные тарифы на газ для населения Украины на февраль 2022 года.
Об этом сообщается на сайте консультационного центра для населения "ГазПравда", созданного НАК "Нафтогаз Украины" совместно с активистами.
В зависимости от поставщика, в феврале 2022 года цены будут колебаться от 7,70 до 11,99 грн за кубометр.
Отмечается, что, по сравнению с январем, одна компания снизила свою годовую цену - с 8,10 до 7,70 грн за куб. Остальные поставщики свои годовые предложения не изменили. Большинство, а именно 38 компаний, установили цены ниже 8 грн за кубометр.
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Самое выгодное годовое предложение, по сравнению с январем, предложила компания "ЭРУ Людям", которая снизила цену до 7,70 грн за куб. м. Компания "Энерджи Трейд Групп" (ETG.UA) установила цену 7,79 грн за кубометр.
Далее следуют компании: Neogas с ценой 7,80 грн за куб. м, "Трейд КП Луцкводоканал" - 7,88 грн за куб. м, "Черкассыгаз Сбыт" и "Уманьгаз Сбыт" - 7,89 грн за куб. м, "Паливэнерго" - 7,90 грн за куб. м, "Енергогарантия" - 7,95 грн за куб. об.
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" не изменила свой годовой тариф, предложив 7,96 грн за кубометр. Такую же цену обнародовали "Газпостачсервис" и "Тернопольоблгаззбут".
Остальные компании имеют ценники от 7,98 до 11,99 грн за кубометр.
Тариф для населения:
До конца текущего отопительного сезона газ для бытовых потребителей не подорожает. Действующие годовые базовые предложения будут действовать до конца апреля 2022 года. Газоснабжающие компании традиционно пересматривают их раз в месяц, однако по условиям контрактов менять цены могут лишь в сторону снижения.
А с мая компании должны запустить годовые базовые тарифы на сезон 2022-2023 годов. Их презентация ожидается в апреле.
Запасы газа в Украине:
Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября 2021 года. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.
К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа.
В НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что такого запаса хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.
Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.
Ситуация с газом в Европе:
- Цены на газ в Украине коррелируют с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.
- По состоянию на 14 декабря 2021 года цены на газ в Европе повысились до новой рекордной отметки.
- 15 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь превысили 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, ежедневно возрастая на 7%.
- 16 декабря 2021 года стоимость газа в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубометров.
- По состоянию на 20 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь выросли до 1,9 тыс. долларов за тысячу кубометров.
- 21 декабря 2021 года газ в Европе установил абсолютный ценовой рекорд, превысив 2 тыс. долларов.
- 22 декабря 2021 года "Газпром" озвучил среднюю цену экспорта газа на 2022 год.
- 24 декабря 2021 года спотовые цены на газ в Европе на январь упали с 2,1 тыс. долл. до 1,3 тыс. долларов за тысячу кубометров.
- 28 декабря 2021 года спотовые цены на газ в Европе на январь упали до 1151 долларов за тысячу кубометров.
- 13 января 2022 года российский "Газпром" заявил о том, что более половины газа, закачанного в подземные газовые хранилища Европы, уже подняли на поверхность.