Новый глоток "мирного атома": Украина возобновляет строительство АЭС

Борьба с изменениями климата и углубляющийся энергетический кризис дают новое дыхание атомной энергетике. Идя в ключе мировых тенденций, Украина объявила о масштабных планах: в ближайшие двадцать лет построить полтора десятка новых атомных энергоблоков. УНИАН попытался выяснить, насколько реалистичны эти планы и сколько это будет стоить.

Мировой энергетический кризис и экологический разворот нашей цивилизации заставляют пересмотреть отношение к атомной энергетике, которая долгие годы из-за трагедий в украинском Чернобыле и японской Фукусиме находилась явно не в фаворе.

Очевидно, что для устойчивого экономического развития в XXI веке человечеству необходимо найти мощные источники энергии, которые бы позволили попрощаться с двигателями внутреннего сгорания и угольной энергетикой. Развитием лишь технологий производства электричества с использованием энергии солнца и ветра не обойтись.

Поэтому повышение уровня надежности АЭС, технологический прогресс и очевидные экологические преимущества дают атомной энергетике новое дыхание.

Соединенные штаты Америки уже признали энергию, произведенную ядерными реакторами, – экологически чистой. Страны Европейского союза пока находятся в процессе дискуссий, но десять европейских стран во главе с Францией уже готовы назвать атомную энергию "зеленой".

Мощным толчком к изменениям стал всемирный тренд на декарбонизацию - снижение вредных выбросов от экономической деятельности. В этой связи многие страны ищут различные пути и новые технологии, чтобы отказаться от использования губительных для окружающей среды ресурсов и остановить деградацию среды обитания.

Сигналом о фундаментальных изменениях в отношении к этому виду энергетики стало желание крупных мировых компаний инвестировать деньги в атомные реакторы нового поколения.

В середине ноября знаковая фигура в мире мирового бизнеса миллиардер Билл Гейтс заявил о планах профинансировать строительство нового типа атомного реактора в маленьком шахтерском городке Кеммерер американского штата Вайоминг. Установка мощностью 345 мегаватт будет производить достаточно экологически чистой энергии, чтобы снабжать около 250 тысяч домов. Ее начнут строить в 2024 году, чтобы заменить угольную генерацию в регионе.

Строительство завода обойдется примерно в 4 миллиарда долларов, половина из которых поступит от компании Гейтса, а другая половина – по программе Министерства энергетики США.

Реактор будет работать на новой технологии - с жидкостным натриевым теплоносителем.

"Мы думаем, что натрий изменит правила игры в энергетической отрасли", - сказал Билл Гейтс.

Планы Украины

Украина, страдающая от недостатка энергетических мощностей в условиях крайне низких запасов дорожающего угля, поставила целью возродить атомную энергетику.

Ранее на текущей неделе оператор всех украинских атомных электростанций, производящих более половины всей электроэнергии в стране, госкомпания "Энергоатом" объявила о планах увеличить к 2040 году установленную мощность всех АЭС с 13,8 до 24 гигаватт.

Для этого в Украине за следующие два десятка лет будут построены четырнадцать атомных реакторов на уже существующих площадках АЭС, а также на двух новых электростанциях.

Помимо действующих Хмельницкой, Ровенской, Южно-украинской и Запорожской атомных станций, начнется строительство новых АЭС: одна из них будет расположена в Черкасской области около Чигирина, а вторая - на Западной Украине, точная локация которой ещё не определена.

"Энергоатом" подписал с американской компанией Westinghouse договор на строительство двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС типа AP 1000, которых на отечественных станциях еще нет. На данный момент в Украине действуют только два вида реакторов советской разработки ВВЭР-1000 и ВВЭР-440.

Вспомним, что десять лет назад при беглом президенте Викторе Януковиче украинский парламент ратифицировал соглашение с РФ о строительстве россиянами третьего и четвертого энергоблока на Хмельницкой атомной электростанции.

Ориентировочная стоимость блоков тогда оценивалась в 4-5 миллиардов долларов. Возможности заработать в Украине эти миллиарды Россия лишилась в тот момент, когда оккупировала Крым и начала военные действия на востоке страны.

Генеральный директор Westinghouse Патрик Фрагман отметил, что его компания сейчас поставляет примерно половину топлива для украинских АЭС и готова приступить к строительству новых реакторов в нашей стране.

"Мы ждем того момента, когда реакторы АР1000 появятся здесь. Украина имеет множество вызовов в энергетике и постепенно должна вывести из эксплуатации реакторы российского типа и построить новые станции. Мы можем помочь развивать безуглеродные технологии и поддерживать высокие стандарты ядерной безопасности", - сказал Фрагман.

Новые энергоблоки по американской технологии имеют значительное преимущество – возможность балансировать производимую на них электроэнергию в энергосистеме страны, то, чего сейчас делать невозможно.

А, главное, Украина сократит зависимость своей энергетической сферы от агрессивного северного соседа.

Сроки строительства и объемы финансирования

Для использования реакторов нового типа в Украине энергоблоки нового типа должны быть лицензированы местным регулятором, на что может уйти до полутора лет.

"Срок строительства энергоблока составляет пять лет, плюс подготовительный период. Поэтому мы в нашей презентации называем 2029 год как ввод в эксплуатации двух новых энергоблоков на ХАЭС. Но мы надеемся, что это будет в 2027 году", - заявил глава компании "Энергоатом" Петр Котин.

Такие масштабные планы для не очень богатой Украины являются серьезным вызовом, поскольку на их реализацию необходимые колоссальные суммы.

Строительство одного энергоблока предварительно оценивается в пять миллиардов долларов.

Соответственно на достройку двух атомных энергоблоков на Хмельницкой АЭС мощностью один гигаватт понадобится десять миллиардов долларов.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что американский банк U.S. Eximbank уже согласовал транш, которого хватит на финансирование начала строительства двух энергоблоков.

"Сейчас мы говорим о первой пилотной стадии на Хмельницкой АЭС и, соответственно, сумма рассчитана как раз на это, что и подтверждено банком. Но дальше последует длительная процедура, чтобы эти деньги получить", - сказал министр.

Галущенко не уточнил, в каком объеме и когда поступят средства от американского банка, подчеркнув лишь, что это "очень серьезные договоренности".

Мнение экспертов

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев считает, что быстро построить новый энергоблок АЭС невозможно.

К тому же выбранный подрядчик - компания Westinghouse уже почти десять лет не может завершить свой проект по строительству двух энергоблоков на атомной станции в штате Джорджия, где в процессе строительства расходы выросли на 2 миллиарда долларов, а источника финансирования не нашлось.

"Построить энергоблок к 2025 году физически невозможно. Westinghouse возводит энергоблок №3 на Vogtle уже девятый год. Откуда у него ресурсы? А где возьмет средства "Энергоатом"? Будет ли государство способствовать так, как сейчас, заставляя отдавать энергию даром?", - подчеркнул он.

В ближайшие десять лет истекают сроки эксплуатации девяти из 15 украинских атомных энергоблоков. И это при том, что сроки эксплуатации двенадцати реакторов уже и так были значительно продлены.

Поэтому Украине, во-первых, необходимо в ближайшее время определиться, чем заменить старые энергоблоки. Во-вторых, надо понимать, где взять средства для того, чтобы одновременно строить новые энергоблоки и выводить из эксплуатации старые.

Очевидно, что для осуществления столь масштабного проекта модернизации атомной энергетики Украине необходим эффективно работающий рынок электрической энергии. Рынок, который управляется в ручном режиме чиновниками, не сможет найти механизмов международного финансирования ключевой для национальной экономики отрасли.

Политикам и энергоменеджерам необходимо также осознавать, насколько чувствительной для украинцев является тема ядерной энергетики и как важна правильная коммуникация по этой теме с обществом.

Анна Бредихина

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