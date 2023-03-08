Gasunie фактически обнулила свою долю в 9 процентов.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением России в Украину, газотранспортная компания Нидерландов Gasunie полностью списала свою долю в "Северном потоке".

Как сообщила пресс-служба, компания фактически обнулила свою долю в 9 процентов.

"Gasunie не ожидает возобновления поставок газа по ''Северному потоку'' в обозримом будущем и не рассчитывает на получение каких-либо дивидендов. Таким образом, стоимость доли Gasunie в Nord Stream снизилась до €0 в конце 2022 года", - говорится в пресс-релизе.

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Nederlandse Gasunie и "Северный поток"

Нидерландская газотранспортная компания. Gasunie владеет нидерландской газотранспортной сетью общей протяженностью более 12 000 километров и сетью длиной 3,100 километров в Германии.

Nederlandse Gasunie осуществляет транспортировку природного газа в Нидерландах, протяжённость сети газопроводов — 11 600 км. Является оператором газотранспортной сети Нидерландов.

В ноябре 2007 года Gasunie приобрела девятипроцентную долю в Nord Stream AG , управляющей газопроводом "Северный поток" .

В апреле 2013 года "Газпром" и Gasunie заговорили о включении Великобритании в "Северный поток".

"Газпром" и Gasunie планировли изучить возможность строительства 4-й нитки "Северного потока" в Великобританию.

В апреле 2015 года Миллер предложил GDF и Gasunie участие в проектах по "газовой изоляции" Украины.

В середине 2022 года компания снизила балансовую стоимость девятипроцентной доли в "Северном потоке" с €508 млн до €240 млн.

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