«Нафтогаз» повышает минимальную цену на газ для промпотребителей

Максимальные цены для промпотребителей с 1 августа будут повышены на 0,5%

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» с 1 августа незначительно повышает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей.

По сравнению с июлем цену повысят до 2982 грн с 2975 грн за тыс. кубометров (без учета НДС и транспортных расходов), сообщается на сайте компании.

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Как изменятся максимальные цены

При этом максимальные цены для промпотребителей с 1 августа будут повышены на 0,5% - до 3474 грн с 3458 грн за тыс. кубометров газа (без учета НДС и транспортных расходов).

Как отметили в компании, ценовые предложения «Нафтогаза» дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Как менялась ситуация

Цена природного газа для населения в июне составила 2 570 грн за тысячу кубометров.

С 1 июля правительство планировало открытие рынка газа и отмену для населения спецобязательств поставке газа по льготным ценам. Это означало, что население перестанет быть льготной категорией и должно покупать газ по рыночным ценам

23 июня 2020 года "Нафтогаз" опубликовал цены на газ на следующий месяц для промышленных потребителей, которые не подпадают под действие положения о ПСО. На июль цена газа на условиях предварительной оплаты составила 3570 гривен за тысячу кубометров, а на условиях постоплаты 4150 гривен

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