Дебит газа составляет более 120 тыс. куб. м в сутки.

Предприятие "Укргазвыдобування" на месторождении в Харьковском регионе на глубине более 6 тыс. метров открыло значительные залежи газа.

Об этом председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что по результатам испытаний на поисковой скважине, спроектированной согласно данным новейших 3D-сейсморазведочных исследований, "Укргазвыдобування" - дочерняя компания "Нафтогаза", получила дебит газа более 120 тыс. куб. м в сутки.

Видео дня

"По внутренним оценкам, ее потенциал может быть еще большим. Геолого-геофизическая информация, полученная нашей командой специалистов в результате закладки, бурения и испытания скважины, указывает на перспективность промышленного освоения новых залежей", - написал Витренко.

Глава "Нафтогаза" отметил, что получение промышленного дебита газа из большой по размерам структуры, сформированной уплотненными горными породами, является важным событием освоения ресурсного потенциала Восточного нефтегазоносного региона Украины.

Он добавил, что открытые запасы газа – это весомый вклад в энергетическую безопасность страны в преддверии сложного отопительного сезона.

Новая скважина:

1 сентября во Львовской области заработала скважина, которая обеспечивает добычу 115 тыс. куб. м газа в сутки, что является высоким показателем для западного региона, где большинство месторождений находится на завершающей стадии разработки.

Вас также могут заинтересовать новости: