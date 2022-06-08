Линии для экспорта уже готовы для таких стран, как Румыния, Венгрия, Словакия и Польша.

Экспорт электроэнергии позволит Украине заработать 1,5 млрд евро до конца 2022 года. Однако, из-за роста цен на энергоносители Россия зарабатывает даже больше, чем планировала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время интервью "Суспильному" рассказала советник министра энергетики Лана Зеркаль.

По ее словам, Украина начала экспорт электроэнергии в страны Европейского Союза. Линии для экспорта уже готовы для таких стран, как Румыния, Венгрия, Словакия и Польша.

"Мы можем зарабатывать миллиарды долларов на этих продажах. В частности, до конца этого года мы сможем заработать до 1,5 миллиардов евро. Нам удалось начать коммерческий переток электроэнергии фактически на 2,5 года раньше, чем это планировалось сделать. При этом, мы обогнали страны Балтии, которые только на середине этого пути – они начнут экспорт не раньше 2025 года. Было очень много сомнений в том, сможем ли мы работать отключенными от России. А мы смогли выйти в изолированный режим за 4 часа до начала войны", - сказала Зеркаль.

Она подчеркнула, что Украина производит намного больше электроэнергии, чем требуется, чем нам нужно, поэтому мы можем обеспечить этот экспорт и получать миллиарды евро ежегодно в государственный бюджет.

Зеркаль также отметила, что продажа нефти и нефтепродуктов является для России основным путем покрытия расходов на войну. Учитывая то, что в этом году очень выросли цены на энергоносители, Россия зарабатывает даже больше, чем планировала. Поэтому введение нефтяного эмбарго является шагом к лишению РФ возможности зарабатывать на этом рынке.

Экспорт электроэнергии:

Президент Владимир Зеленский 7 июня заявил, что Украина на сегодня делает все возможное, чтобы нарастить возможности экспорта электроэнергии. По словам президента, достичь этого позволят имеющиеся в Украине мощности.

"Делаем все для того, чтобы нарастить наши возможности экспорта электричества. Это позволят делать имеющиеся в Украине мощности. А после исторического присоединения нашего государства к объединенной энергосети Европы такой экспорт не только позволяет нам увеличивать нашу валютную выручку, но и прямо влиять на стабилизацию энергетической ситуации в странах-соседях, которые сокращают потребление российских энергоресурсов", - отметил президент.

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