Также планируется провести проверку в зоне ЧАЭС.

Международное агентство атомной энергетики срочно проведет проверку атомных электростанций в Украине.

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом" в Telegram.

"Председатель МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство планирует прибыть в Украину для проверки АЭС в связи с обстрелом оккупантами Запорожской атомной станции", - говорится в сообщении.

Также планируется провести проверку в зоне ЧАЭС.

Как сообщал УНИАН, ночью 4 марта российские военные обстреляли площадку Запорожской атомной электростанции, в результате чего возник пожар на территории атомной станции.

По состоянию на 6:20 спасатели пожар ликвидировали. Информации о погибших и травмированных нет.

Утром в Госатомрегулировании сообщили, что площадка Запорожской АЭС захвачена военнослужащими Российской Федерации. Также сообщается, что энергоблоки не повреждены, изменений радиационного состояния не зафиксировано.

По данным Министерства внутренних дел Украины, возле города Энергодар сосредоточено около 90 единиц вражеской техники и подразделения "кадыровцев".

Украина попросила МАГАТЭ обратиться к НАТО с требованием закрыть доступ к воздушному пространству над ее ядерными объектами и активизировать действия для недопущения актов ядерного терроризма, которым и является факт захвата войсками РФ Чернобыльской АЭС и зоны отчуждения.

Вас также могут заинтересовать новости: