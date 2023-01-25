Эксперты проверили станции.

На украинских атомных электростанциях, проинспектированных Международным агентством по атомной энергии, нет военной техники.

Об этом заявил глава Управления ООН по ядерному надзору Рафаэль Гросси во время выступления перед депутатами Европарламента, пишет CNN. Это заявление развенчивает очередные обвинения России.

"Сегодня утром я поручил своим командам провести всестороннюю проверку объектов в сотрудничестве с руководством этих объектов, чтобы установить, действительно ли какая-либо военная техника хранится, размещается или перемещается туда. И, конечно, результаты этих инспекций были отрицательными", - сказал Гросси на собрании в Брюсселе.

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Россиия обвинила Украину в хранении оружия на АЭС

Напомним, что 23 января директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что Украина якобы складирует предоставленное партнерами оружие и боеприпасы на территориях атомных электростанций.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина никогда не хранила оружие на территории АЭС. Он напомнил, что российские войска оккупировали Запорожскую АЭС и сейчас там находятся захватчики.

"Смысл лжи россиян - оправдать свои провокации", - сказал он.

Напомним, что в январе на всех атомных электростанциях Украины начали работать постоянные миссии МАГАТЭ.

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