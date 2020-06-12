Буславец уволят, если докажут ее связь с Ахметовым - президент

Президент Зеленский заявил, что временную главу Минэнерго Буславец уволят, если будут доказательства ее связи с Ахметовым.

Премьер Денис Шмыгаль должен будет уволить временную исполняющую обязанности министра энергетики Ольгу Буславец, если будет доказана ее связь с олигархом Ринатом Ахметовым.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью "Украинской правде".

"Мы назначили Буславец, потому что она человек Ахметова? У меня нет доказательств, что она человек Ахметова. Я слышал об этом на "плюсах", я читал об этом в Facebook, я слышал об этом от Геруса лично", - сказал Зеленский.

Он добавил, что есть много заявлений о том, что она действительно работает на Ахметова, однако доказательств этого пока нет.

"Если будет какое-то доказательство, что она лоббирует, то, я уверен, что премьер-министр должен ее уволить", - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, ранее временный министр скандальным образом решила отключить три атомных энергоблока и снизить мощность еще на пяти блоках государственного предприятия "Энергоатом", производящем самую дешевую электроэнергию в стране. Это дало возможность другим видам генерации, а именно угольной и солнечной, сохранить свои доходы.

Самое интересное, что другие производители – это угольные теплоэлектростанции, две трети которых входят в частный энергохолдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова. А также возобновляемая энергетика, где самая большая доля рынка - более 20 процентов - принадлежит тому же холдингу ДТЭК.

Совпадений и случайностей здесь быть не может. Буславец была назначена на должность заместителя министра Минэкоэнерго с возложением обязанностей главы ведомства в середине апреля. Кандидатуру одобрил премьер-министр Денис Шмигаль, ранее работавший топ-менеджером в компании "ДТЭК-Западэнерго".

Председатель профильного энергетического комитета парламента Андрей Герус заявил, что с легкой руки Буславец во время пребывания на посту руководителя директората энергетических рынков Министерства энергетики своего времени была принята известная формула "Роттердам+". Как известно, доходы от этой скандальной формулы тоже получил ДТЭК.

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