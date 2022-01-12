Отключения связаны с ремонтными работами.

Уже с 13 января в Киеве начинаются массовые отключения электроэнергии. Свет будут выключать по плану. Отключения связаны с ремонтными работами.

Об этом говорится на сайте компании "ДТЭК Киевские электросети".

Сначала ремонтные работы должны были состояться в конце прошлого года, в том числе и 31 декабря, однако позже компания откорректировала график.

13 января во временно без света останутся жители более десятка улиц в связи с техническим переоснащением - с 8-9:00 до 16:00.

Читайте такжеИз-за похолодания Украина увеличила потребление электроэнергии14 января количество улиц, где отключат электроэнергию, увеличится. Помимо технического переоснащения, специалисты проведут ремонтные работы. В субботу, 15 января, отключения коснутся лишь трех улиц. В воскресенье отключений света в Киеве не запланировано.

Как сообщал УНИАН ранее, энергосистема Украины работает стабильно, несмотря на увеличение потребления электроэнергии в стране.

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