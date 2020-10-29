Обновленная редакция устава "Нафтогаза" приближает условия его работы к руководящим принципам Организации экономического сотрудничества и развития.

Кабинет министров Украины утвердил обновленный устав национальной компании "Нафтогаз Украины".

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Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

По информации компании, новая редакция приближает документ к соответствию руководящим принципам по корпоративному управлению на предприятиях государственной формы собственности Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

По словам главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, до реформы корпоративного управления компания была "кошельком" политиков и черной дырой для государственного бюджета с чистым убытком 85 миллиардов гривень в 2014 году. После старта постепенного внедрения реформы компания начала работать на украинском рынке и наполнять бюджет.

"Как результат, в 2019 году группа перечислила в госказну более 121 миллиарда гривень налогов и дивидендов. Каждая седьмая гривня в бюджете Украины направляется на зарплаты медикам и учителям, строительство дорог и социальные проекты - это средства, уплаченные "Нафтогазом". Обновленная редакция устава "Нафтогаза" приближает условия нашей работы к руководящим принципам ОЭСР, что важно для стабильного и эффективного развития компании", - цитирует пресс-служба Коболева.

Справка УНИАН

НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Автор: Анна Бредихина