Сумма сделки предварительно составила 1,5 млрд евро.

Италия одобрила сделку по продаже нефтеперерабатывающего завода ISAB на Сицилии, принадлежащего "дочке" российского "Лукойла".

Как сообщает "Коммерсант" завод будет продан компании G.O.I. Energy.

Сообщается, что власти Италии настаивали на том, что страна должна иметь возможность отслеживать происхождение нефти, поступающей на НПЗ.

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Причиной продажи завода называют введение эмбарго на продажу российской нефти в ЕС.

Сумма сделки предварительно составила 1,5 млрд евро. В соглашении также участвовал трейдер Trafigura.

К сделке по продаже сицилийского НПЗ также привлечен сырьевой трейдер Trafigura. Trafigura будет предоставлять оборотный капитал и сырую нефть для завода, а также реализовывать произведенные нефтепродукты на рынке.

Продажа завода "Лукойла"

9 апреля 2023 года итальянские чиновники заявили о том, что пересматривают сделку по продаже крупнейшего в стране нефтеперерабатывающего завода, который принадлежит российскому "Лукойлу".

Сделка пересматривалась после того, как правительство США в частном порядке выразило беспокойство по поводу продажи объекта фонда на Кипре.

Ожидалось, что сделка будет завершена до 31 марта, когда в январе этого же года российский "Лукойл" согласился продать свой сицилийский НПЗ ISAB компании GOI Energy, новосозданному филиалу кипрской группы прямых инвестиций Argus.

Однако для закрытия сделки итальянские чиновники взяли дополнительное время на рассмотрение важных деталей. Правительство США неофициально обратилось к Риму с просьбой подтвердить отсутствие российского участия в GOI Energy.

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