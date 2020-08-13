Украина сократила импорт угля на треть: больше всего купила у России

Крупнейшими поставщиками угля в Украину стали Россия, США и Казахстан.

Украина в январе-июле 2020 года сократила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацита, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 31,8% - до 1,09 миллиарда долларов.

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Соответствующие данные размещены на сайте Государственной таможенной службы.

Импорт угля в Украину

Согласно данным таможни, за отчетный период в Украину было импортировано 10,3 миллиона тонн угля (годом ранее - 11,6 миллиона тонн). Крупнейшими поставщиками в указанный период являлись Россия, США и Казахстан.

Поставщики угля в Украину

Импорт угля из России в денежном выражении за семь месяцев 2020 года составил 660,9 миллиона долларов (60,2%), из США – 334,1 миллиона долларов (30,4%). Из Казахстана Украина импортировала уголь на 67,24 миллиона долларов (6%). Из других стран было импортировано угля на сумму 36,6 миллиона долларов.

Поставки угля в прошлом году

Украина в 2019 году сократила расходы на импорт каменного угля и антрацита на 7,2% по сравнению с 2018 годом – до 2,816 миллиарда долларов с 3,035 миллиарда долларов.

Справка УНИАН.

Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

В апреле 2019 года правительство РФ ограничило ввоз продукции топливно-энергетического комплекса в Украину. С 1 июня 2019 года уголь, нефть и нефтепродукты можно вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений.

С 1 мая этого года Кабинет министров Украины ввел специальную пошлину в размере 65% на импорт угля, кроме антрацита и коксующегося угля, из России.

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Автор: Анна Бредихина