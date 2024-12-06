Отмечается, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" опубликовала информацию о том, какой будет график отключения света на 7 декабря.

Согласно сообщению компании, для бытовых потребителей ограничения будет действовать с 09:00 до 20:00 с применением одной очереди отключений.

Также отмечается. что для промышленности и бизнеса с 08:00 до 21:00 применят графики ограничения мощности.

Видео дня

В "Укрэнерго" предупредили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

"Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября. Энергетики работают над тем, чтобы как можно", - напомнили в компании.

Украинцев призвали потреблять электроэнергию бережно, когда свет появляется по графику.

Отключения света в Украине - актуальное

Напомним, как писал УНИАН, в Министерстве энергетики Украины планируют изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений света для унификации и справедливого распределения ограничений

Отмечалось, что Минэнерго планирует упорядочить систему отключений, чтобы унифицировать графики по каждой очереди.

При этом одним из решений является вариант объединения графиков некоторых областей в несколько, возможно, в три зоны с относительно равным объемом потребления, и в каждой из них применять одинаковые графики отключения.

Вас также могут заинтересовать новости: