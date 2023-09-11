Рентабельность АЗС за год выросла вдвое, однако уровень уплаты налогов – нет.

Несмотря на войну, некоторые сети АЗС зарабатывают сверхприбыли на продаже горючего и при этом уклоняются от уплаты необходимых госбюджету налогов.

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн возмущен тем, что несмотря на рекордную рентабельность продажи горючего, некоторые заправки не увеличивают объем уплаты налогов.

"Мне стыдно за мой рынок. Все рыночные индикаторы свидетельствовали о рекордной рентабельности. Если между оптом и розницей в 2021 году было до 4 грн/л, то последние два года – не менее 8 грн, а зачастую и больше. Следовательно, наценка выросла существенно, то есть и налогов должно быть существенно больше", - написал он в Facebook.

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По его словам, в абсолютном большинстве сетей налоговая нагрузка осталась без изменений.

ОККО, Socar, Shell, AMIC, U.GO (НАК) – лидеры рейтинга, которые показали существенный рост уплаты налогов - в полтора-два раза к 2021 году. Тем не менее, есть и антилидеры рейтингов по уплате налогов.

"Антилидер налогового рейтинга - Avantage 7 - по результатам 2 квартала превзошел сам себя! Как? Государство еще оказалось виной этим бизнесменам и бизнесвуменам - 44 копейки на каждом литре. При этом компания открыла за последний год несколько новых объектов, строит два огромных заправочных комплекса под Житомиром, а это минимум 3 млн долларов", - пояснил он.

Эксперт задается вопросом: зачем строить новые заправки, если по рынку нет прибыли?

Эти же заправки, в которых очень низкая доля уплаты налогов, по словам эксперта, выплачивают сотрудникам минимальную зарплату, на которую, очевидно, никто не пошел бы работать. А это значит, что есть доплаты наличными, а значит снова обход от уплаты налогов.

"В сентябре цены на бензин в Avantage 7 и БРСМ ниже себестоимости импортного продукта, привезенного на АЗС. Другие сети, особенно с небольшими продажами, вынуждены думать, как с этим конкурировать, поскольку быть "белым" означает продавать намного дороже, а значит остаться без клиентов и со временем просто уйти с рынка. Но вариантов уменьшения себестоимости горючего немного, а точнее один – тоже начинать химичить с налогами. Это воронка, которая в конце концов затянет у себя весь рынок, если ничего не делать", - подчеркнул он.

По мнению Куюна, история последнего года показывает, что ориентироваться на совесть и ответственность бизнеса не стоит. Государство дало возможность топливному рынку заработать, восстановить разрушенные активы, приобрести новые, но взаимности в виде налоговых выплат в основном не дождалось. Очень по-разному настроена эта шкала совести и ответственности.

"Поэтому именно государство должно установить четкие правила игры и обеспечить их соблюдение. Опыт лидера налогового рейтинга свидетельствует: можно платить рекордные налоги, высокие официальные зарплаты и при этом иметь солидную прибыль и направлять сотни миллионов гривень на помощь армии", - подытожил Куюн.

Схемы на АЗС

Основатель сети АЗС "Прайм" Дмитрий Льоушкин заявлял, что некоторые сети АЗС после возврата полной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) придумали схемы уклонения от его уплаты за счет нечестного отношения к покупателям горючего.

В качестве, привел заправку в городе Коблево, которая продает дизельное топливо по не рыночно низким ценам. А клиентам, которые рассчитываются наличными предлагают существенную скидку, отметил он.

Рассчитываясь наличными за сжиженный газ, такие недобросовестные сети не дают скидку, потому что "скручивать" НДС на автогазе не так выгодно.

С 1 июля 2023 года в Украине вернули налог на добавленную стоимость (НДС) на топливо объемом 20%, который с марта 2022 года уплачивался на уровне 7%. Кроме этого, начали действовать довоенные ставки акцизов, в частности на бензин - 213,5 евро/1000 литров, на ДТ - 139,5 евро/1000 литров, на автогаз - 52 евро/1000 литров. Стоимость топлива начала постепенно расти.

После этого стоимость бензина и дизельного топлива выросла на 5-6 гривень за литр.