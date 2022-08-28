В Госдепе считают, что таким образом Россия хочет не допустить формулировок, признающих серьезный радиологический риск на Запорожской АЭС.

Россия не хочет признавать серьезный радиологический риск на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), из-за чего и заблокировала заключительный документ конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.

Об этом заявили в Государственном департаменте США, передает Reuters.

"Российская Федерация сама решила заблокировать консенсус относительно заключительного документа во время закрытия Десятой обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия. Россия сделала это, чтобы не допустить формулировок, которые лишь признают серьезный радиологический риск на Запорожской АЭС в Украине", – говорится в заявлении Госдепа США.

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Ситуация на Запорожской АЭС - что известно

Российские оккупанты захватили ЗАЭС и Энергодар 4 марта. С тех пор РФ отказывается от предложения создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили о высокой вероятности совершения оккупантами масштабного теракта на Запорожской атомной электростанции. Помимо этого, российская сторона заявила, что станция заминирована и может быть взорвана.

Как сообщал УНИАН, генсек ООН Антониу Гутерриш выразил разочарование тем, что Россия заблокировала совместное заявление о ядерном вооружении из-за упоминаний о ее ответственности за ситуацию на Запорожской АЭС.

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