Из перечня документов, которые интересуют правоохранителей, некоторые контракты были предметом проверки Государственной аудиторской службы.

В головном офисе оператора объединенной энергосети НЭК "Укрэнерго" 20 сентября проходят следственные действия.

Как сообщила пресс-служба "Укрэнерго", обыски проводит Генеральная прокуратура на основании постановления Печерского районного суда от 30 августа 2023 года.

"Укрэнерго способствует проведению следственных действий и добровольно предоставляет представителям Генеральной прокуратуры все документы, которые определены определением", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что компания предоставила бы следователям добровольно все необходимые документы без проведения обыска. Но такого обращения в компанию от правоохранителей не поступало.

Из перечня документов, которые интересуют правоохранителей, некоторые контракты были предметом проверки Государственной аудиторской службы.

НЭК "Укрэнерго" оспаривает результаты аудита ГАСУ в суде, поскольку считает их предвзятыми и непрофессиональными, а некоторые прямо противоречат законодательству.

"Печально, что энергетические компании, как и оборонные предприятия во время войны, вынуждены бороться с предвзятыми выводами ГАСУ. Это не способствует эффективной подготовке к отопительному сезону, как и повышению обороноспособности страны", - отметили в пресс-службе.

Справка УНИАН

НЭК "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой (ОЭС), передачи электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям, а также администратора коммерческого учета и администратора расчетов на рынке электрической энергии Украины.

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