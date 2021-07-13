Газовое ралли. За отопление придётся платить ещё больше

Тарифы на отопление в Украине осенью могут вырасти на 70 процентов на фоне рекордного роста цен на газ на европейском рынке. Это сделает коммунальные платежи неподъемными для большинства жителей страны, доходы которых сократились из-за коронакризиса. УНИАН разбирался в причинах и последствиях такого резкого роста тарифов.

Новости о грядущем существенном повышении тарифов на отопление ошарашили многих украинцев. Казалось бы, стоимость тепла, которая резко увеличилась в 2016 году, достигла своего пика и платить еще больше попросту неприлично.

Однако чиновники считают иначе. По их расчетам, потенциал для роста тарифов от одного украинского города к другому варьируется в пределах 30-70 процентов.

Это означает, что со стартом отопительного сезона в ноябре цифры в платежках неприятно поразят многих жителей страны.

Например, в Киеве, где запланировано повышение тарифов на отопление и горячую воду на 30-40 процентов, за отопление однокомнатной квартиры в осенне-зимний период, по расчетам экспертов, придется заплатить в месяц минимум 2000 гривень, двухкомнатной – более 3000 гривень, а трехкомнатной – 4000 гривень. И это без учета платы за электроэнергию, воду и другие коммунальные услуги.

В других городах страны ситуация не лучше. Рост тарифов ожидается в Полтаве на более 30 процентов, в Кременчуге – на 50 процентов, в Одессе - на 50 процентов, Тернополе – на 70 процентов, Черновцах - на 75 процентов.

До этого последний раз тарифы на отопление в большинстве городов страны пересматривались в 2019 году.

Есть ли у обедневших из-за коронакризиса украинцев средства на оплату этих космических тарифов, видимо, для центральной и местной власти пока вопрос не первоочередной важности.

Не будем забывать, что по данным Государственной службы статистики, к началу лета долги жителей страны за коммунальные услуги уже составили 70 миллиардов гривень, из которых 23 миллиарда – долги за тепло и горячую воду.

Превратности аномального года

Собрать дополнительные средства с жителей страны коммунальщики планируют не для того, чтобы инвестировать в модернизацию тепловых сетей, котельные и другую энергетическую инфраструктуру, износ которой на сегодня в Украине оценивается в 70-80 процентов, что существенно влияет на качество и эффективность теплоснабжения, увеличивая и без того высокие коммунальные тарифы.

Причина более банальная. Радикальное повышения тарифов необходимо, чтобы покрыть аномальный рост мировых цен на природный газ, что стало следствием выхода мировой экономики из коронакризиса, сопровождающегося оживлением спроса на энергетические ресурсы после существенного падения в кризисном 2020 году.

На спрос также повлияла последняя суровая зима в Европе, которая опустошила европейские газовые хранилища, а также тактика шантажа газовой "дубинки" Кремля - "Газпрома", который отказывается наращивать поставки газа в ЕС, несмотря на высокий спрос.

Таким образом, цены на природный на европейских биржах превысили 400 долларов за тысячу кубометров, тогда как еще весной прошлого года они падали до 30-40 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ в Украине зависят от котировок в Европе, так как наша страна около трети потребляемого топлива импортирует из ЕС.

За последний год цена импортного газа в Украине выросла в четыре раза и превысила 330 долларов за тысячу кубометров. В июне прошлого года цена находилась на уровне 88 долларов за тысячу кубометров.

При этом, средневзвешенная цена природного газа на август на Украинской энергетической бирже достигла рекордного значения в более 15 тысяч гривень за тысячу кубометров.

Стоит также отметить, что цены на природный газ традиционно снижались в летний период и росли в зимний, однако не в 2021 году, который стал исключением из правил. Несмотря на весеннее потепление и летнюю жару, стоимость природного газа продолжает рост.

Учитывая то, что с 1 мая этого года теплокоммунэнерго потеряли право получать газ от Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" по льготной цене, а также то, что стоимость природного газа занимает более 80 процентов в тарифе на отопление, рост конечных цен для потребителей является неизбежным.

Что можно было сделать?

Могла ли Украина подготовиться к этому сценарию и избежать увеличения стоимости газа и, соответственно, тарифа на отопление?

Еще в 2016 году правительство утвердило концепцию развития национальной газодобывающей отрасли до 2020 года, которая предусматривала увеличение общей добычи газа в стране до 27 миллиардов кубометров и снижение его потребления до такого же уровня.

Выполнение поставленных задач позволило бы избавиться от зависимости от резких колебаний цен на европейских биржах и снизить стоимость топлива внутри страны.

Однако, по итогам прошлого года, несмотря на инвестирование десятков миллиардов гривень, общая добыча газа в Украине сохранилась на уровне 20 миллиардов кубометров, а потребление составило порядка 30 миллиардов кубометров.

Еще одно направление, которое позволило бы снизить цены на ресурс внутри страны, озвучил глава госхолдинга "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Идея заключается в переносе точек передачи российского газа с западной границы Украины на восточную, что позволило бы снизить цену газа на украинском рынке до уровня экспортного паритета.

Однако, эта инициатива сегодня блокируется российским руководством. Поэтому, без вмешательства антимонопольных органов Евросоюза и крупных европейских энергокомпаний вряд ли удастся сдвинуть эту ситуацию с мертвой точки.

Вмешательство государства

Стоит отметить, что рост стоимости газа в этом году является аномальным, и скорее всего, когда спрос в мире стабилизируется, цены на этот ресурс также вернутся к более привычным значениям.

Поэтому, не исключено, что руководство страны может пойти на возвращение к государственному регулированию в этом и, возможно, следующем отопительном сезоне стоимости природного газа для теплокоммунэнерго.

Как отметил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев, роста тарифов можно будет избежать при условии, что газ украинской добычи будет продаваться для потребностей теплокоммунэнерго по цене порядка 4 тысячи гривень за тысячу кубометров.

"Мы считаем, что это единственный объективный выход, другого выхода нет", - отметил Пантелеев.

Альтернативу рыночной цене, которая сейчас колеблется в Украине от 12 до 15 гривень за кубический метр, также предложил госхолдинг "Нафтогаз" в виде трехлетнего контракта на поставки газа для теплокоммунэнерго.

Согласно этому контракту с июня 2021 года и в течение следующих 13 месяцев цена для производителей тепла будет составлять 7,4 гривни за кубометр. В дальнейшем цена будет индексироваться с учетом колебаний на европейских биржах и курса валют.

Эксперты отмечают, что предложением "Нафтогаза" смогут воспользоваться не все теплокоммунэнерго страны из-за достаточно жестких условий, выставляемых госкомпанией, среди которых, например, требование стопроцентной предоплаты.

Разорвать замкнутый круг проблем

У украинских тепловиков, которые погрязли в миллиардных долгах, попросту нет средств на предоплату за газ.

К тому же, сама цена, которую предлагает "Нафтогаз", все равное существенно превышает стоимость газа, которая была заложена в действующих тарифах.

"Большинство теплокоммунэнерго утверждали свои тарифы, когда цена на газ была 5-5,5 гривень. На сегодня "Нафтогаз" предложил тепловикам газ по 7,42 гривни, то есть рост практически на 50 процентов. Это основное, что повлияло на стоимость газа, а также условия поставки, вынуждающее делать стопроцентную предоплату", - отметил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Без вмешательств руководства страны уже этой зимой украинцев будут ждать тарифы, которые для многих станут непосильными.

Как отметила координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко, низкие темпы энергоэффективности, которая после прорыва в 2015-2017 годах, сегодня практически поставлена на паузу, многомиллиардные долги на энергетических рынках, а также провал планов по увеличению собственной добычи газа привели к тому, что рост коммунальных тарифов стал неизбежным.

"Повышение тарифов было ожидаемым. То, что рост тарифов будет, и он будет приблизительно таким, как его озвучивают, - это уже факт", - отметил эксперт.

По словам Бойко, государству необходимо возобновить финансирование программ по повышению энергоэффективности, чтобы ускорить энергетическую модернизацию и снизить потребление газа, а значит, - зависимость от импортных цен.

"В 2015-2017 году инициативы вроде "теплых" кредитов очень хорошо сработали, так как из-за роста тарифов многие украинцы задумались об энергоэффективности. Потом на эти программы перестали выделяться средства в достаточном количестве", - отметила она.

Таким образом, невыполненное Украиной домашнее задание по снижению зависимости от импортных энергоресурсов поставило страну на перепутье, а население перед необходимостью вновь затягивать пояса.

С одной стороны, правительство может вмешаться и не допустить повышение тарифов на отопление, однако это, во-первых, потребует дополнительных финансовых ресурсов, а во-вторых, приведет к откату реформы газового рынка, что может стать негативным сигналом для зарубежных партнеров и потенциальных инвесторов.

С другой стороны, руководство страны может закрыть глаза на резкий скачок тарифов для населения. Это неизбежно приведет к значительному снижению уровню оплаты коммунальных услуг, росту и так колоссальных долгов на энергетическом рынке, а также к падению рейтингов действующей власти.

Какой путь будет выбран, мы узнаем уже совсем скоро. Новые тарифы должны быть утверждены не позднее второй половины сентября. Будем надеяться на лучшее, а готовиться к худшему.

Орел Игорь

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