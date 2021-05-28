Гасите свет. Что будет с тарифами на электроэнергию

Минэнерго заявило, что вскоре представит новую модель тарифообразования на рынке электроэнергии. Это коснется, в первую очередь, цены для населения. УНИАН разбирался, чего ожидать рядовым украинцам.

Приход лета с недавних пор в Украине связан не столько с отпускным периодом, сколько со снижением "ценника" в платежке за "коммуналку". Отопительный период закончился – жить становится дешевле. Но не тут-то было. В этом году именно летом возможно повышение тарифа на электроэнергию. По крайней мере, предпосылки для этого есть.

Так, в Министерстве энергетики пообещали, что в ближайшее время, максимум, к 1 июля, представят новую модель механизма специальных обязательств (ПСО) на рынке электроэнергии. Этим механизмом, в том числе, регулируются и тарифы для населения. Пока стоимость электроэнергии для украинцев фиксированная. Но ее должны отпустить в "рыночное" или, как принято говорить, свободное плавание.

Вместе с тем, глава ведомства Герман Галущенко заявил, что для уязвимых слоев населения нужно не увеличивать тарифы на газ и электроэнергию, а "искать пути их уменьшить". "И на самом деле для этого есть возможности и ресурсы. Причем делать это можно рыночными методами, не административными", - заявил он.

По его словам, один участник энергогенерации не должен выживать за счет уничтожения другого. А спекуляции с ценами – вынимать последние деньги из карманов граждан. В Минэнерго намерены учесть все вопросы обеспечения населения электроэнергией, в том числе вопрос формирования тарифов в зависимости от объемов потребления.

Звучит все многообещающе. Вот только сбудется ли озвученное?

Путь к "золотому" тарифу

"Электрическая" эпопея началась в 2015 году. Тогда в Украине был утвержден двухлетний график повышения тарифов на электроэнергию для населения. Цель этого решения – довести тарифы до рыночного уровня, когда и промышленность, и рядовые граждане платят за эту услугу на равных. Но планам не суждено было сбыться.

Позже, в 2019 году, "включили" сам рынок. Но новые тарифы коснулись только бизнеса и промышленности. Население тронуть не решились, видимо, осознавая риски социального напряжения.

"Льготу" украинцам сумели обеспечить за счет специальных обязательств. Их возложили на государственные генерирующие компании, в первую очередь, "Энергоатом". Простыми словами, если раньше разницу покрывали за счет промышленности, то теперь – за счет генераций.

Такое перекрестное субсидирование загнало энергетический рынок в глухой угол и миллиардные долги.

Правительство Дениса Шмыгаля в конце 2020 года предприняло попытку исправить ситуацию. Тогда власти подписали с представителями "зеленой" генерации меморандум, по которому для последних тарифы незначительно снижались. В документе, в частности, были прописаны источники погашения долгов перед компаниями по возобновляемой энергетике. Один из них - повышение тарифа для населения.

Первый шаг в этом направлении Кабмин сделал с 1 января 2021 года - был отменен льготный тариф на первые 100 киловатт и введен единый фиксированный тариф 1,68 гривен за киловатт. Он должен был действовать до 1 апреля 2021 года. Но… 24 марта правительством было принято решение не менять тариф для населения.

Старые цены оставили еще на два месяца. А кроме того, Кабмин еще и расширил категорию потребителей, которые могут платить за электричество по бытовому тарифу. В список попали жильцы общежитий, ОСМД, дачные кооперативы, юрлица, на балансе которых числятся дома для переселенцев, религиозные организации.

В энергетической среде к таким действиям Кабмина отнеслись критически – мы, мол, так долго не протянем, нужно менять подход на рынке.

И перед властью в который раз встал вопрос: "Что же делать?". Поднять тариф для населения – спровоцировать напряженность в обществе, не поднять – спровоцировать коллапс в отрасли.

Как выход рассматривался вопрос увеличения расходов из госбюджета для субсидирования коммунальных платежей граждан. Но и с этим непросто - денег на такой "бонус" в казне нет.

Тем временем, долги украинцев за коммунальные услуги, в том числе за электричество, растут. На сегодня – это более 80 миллиардов гривен. Причем на 50% сумма долгов увеличилась только за последний год.

Так решится ли власть на повышение тарифов на электроэнергию?

Прогноз экспертов

Эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич считает, что повышение будет. Он напоминает, что в стране существует объективная проблема – издержки на поставку киловатт/часа одному бытовому потребителю составляют с НДС примерно 3,50 гривни, а цена, по которой реализуется электроэнергия, - 1,68 гривни. Именно поэтому стоит готовиться к повышению стоимости "света". Хотя, возможно, цены будут поднимать поэтапно.

"Ситуация достаточно напряженная. Повышение тарифа вызовет недовольство в обществе, скандала не избежать. Если поднять тариф сразу вдвое, то социальный взрыв вероятен. С 2015 до 2018 года было поэтапное повышение тарифа, а решить ситуацию это не смогло", - отметил Марунич.

По его словам, не стоит исключать, что власти могут пойти другим путем. К примеру, вернуться к спецобязательствам, к дотированию, как это прописано в законе.

Но тогда, по словам Дмитрия Марунича, нужно определить механизм дотирования. На энергорынке сформировались настолько серьезные диспропорции, что непонятно, где искать средства для их "погашения". Ведь сумма на сегодня огромная – более 50 миллиардов гривен. А может быть и больше, считает эксперт.

"НКРЭКУ до сих пор не обнародовала годовой отчет о работе в ее сфере контроля, в том числе, по перекрестному субсидированию на рынке электроэнергии. Ранее документ появлялся в апреле. И странно, но его до сих пор нет", - обращает внимание Марунич.

По его мнению, согласно этому документу, показатель перекрестного субсидирования в прошлом году мог достичь и 60 млрд гривен.

"Это – огромная сумма, которую нечем крыть", - подчеркнул эксперт.

Экономический эксперт Борис Кушнирук также считает, что повышение тарифа на электроэнергию - вполне реально.

"Возможно, правительство растянет это на определенный период - на полгода, год. Пока трудно сказать, какая модель будет выбрана. Если сдержать цены для населения, то придется их повышать для бизнеса и промышленности. Тогда для них стоимость будет выше, чем в Европе. А это порождает кучу дисбалансов на рынке, долги за которые нечем покрывать", - отмечает он.

По его словам, урегулировать все это возможность была: "Когда мы внедряли "зеленую" энергетику, нужно было вводить соответствующие механизмы, которые уже давно практикуются в цивилизованных странах. У нас этого не сделали".

Теперь же перед властями – комплексная задача. Если повышать тарифы, то делать это нужно одновременно с множеством шагов для стабилизации работы энергетической системы страны. Ее нынешнее состояние приводит к подорожанию электроэнергии. А если энергобаланс удастся урегулировать, все станет на свои места.

"Думаю, с 1 июля тарифы вырастут, но насколько – вопрос. Считаю, что они могут подняться вдвое. Но решится ли власть на такой шаг, пока не ясно", - резюмировал Кушнирук.

Тарифы – болезненный вопрос и для населения, и для власти. Перед последней в который раз стоит дилемма - решить вопрос с тарифами для населения одномоментно, или попытаться потянуть время. В этом случае энергорынку ничего хорошего не светит. Но, как следствие, пострадает и население. Просто немного позже.

Нана Черная

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