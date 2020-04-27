Fitch подтвердило рейтинг "Нафтогаза" на уровне "B"

При этом агенство ухудшило прогноз с "положительного" на "стабильный".

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" на уровне "B", но ухудшило прогноз с "положительного" на "стабильный".

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Об этом говорится в сообщении Fitch.

Отмечается, что пересмотр прогноза рейтинга государственных компаний следует за пересмотром суверенного рейтинга Украины (B / Стабильный).

Согласно сообщению, автономный кредитный профиль (SCP) "Нафтогаза" отражает преобразование его бизнес-профиля после разделения его газотранспортного бизнеса в компании, занимающиеся добычей и оптовой поставкой природного газа. Он также отражает возможное ухудшение финансового профиля из-за ожидаемой волатильности операций после разделения, ожидаемого снижения прибыли в 2020 году из-за значительно более низких цен на газ, неопределенности в отношении внутреннего регулирования цен и макроэкономических проблем в результате пандемии COVID-19, а также неопределенности в отношении регулирования внутренних цен и взыскания дебиторской задолженности на фоне более слабой внутренней экономики.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля этого года Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" на уровне "B" с положительным прогнозом.

В апреле 2019 года Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" на уровне "B-" со стабильным прогнозом.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.