Украина может усилить свои позиции в сохранении транзита природного газа через украинскую газотранспортную систему.

Европейский суд 15 июля может запретить использование более чем на 50% газопроводов OPAL и EUGAL, которые являются наземными продолжениями газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" на территории Германии, что может усилить позиции Украины в сохранении транзита природного газа через украинскую газотранспортную систему.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава госкомпании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

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"С нетерпением ждем 15 июля, когда планируется обнародовать решение Европейского суда правосудия, которое может повлиять на использование газопроводов OPAL и EUGAL - продолжения обходных газопроводов "Северный поток" 1 и 2 по территории Германии. Положительное решение может возобновить 50% ограничения, что не позволит использовать "Северный поток" на полную мощность", - написал он.

Немецкий газопровод OPAL

Немецкий газопровод OPAL, построенный в 2011 году, является сухопутным продолжением газопровода "Северный поток-1", который поставляет газ из России в страны ЕС. Общая протяженность газопровода составляет 470 км, а мощность - 36,5 млрд кубометров газа в год.

Газопровод EUGAL

Газопровод EUGAL - это газопровод длиной 480 км от Балтики до немецко-чешской границы. Газопровод интегрирован в газотранспортную сеть Германии и позволяет транспортировать газ как из "Северного потока-1", так и из "Северного потока-2".

«Северный поток-2»

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Строительство газопровода в обход Украины планировали завершить до конца 2019 года вместе с уже существующим "Северным потоком-1". Его сооружение приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

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Автор: Игорь Орел