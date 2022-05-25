Энергонезависимость за 3-5 лет: сможет ли Украина отказаться от импорта газа

Правительство Украины, разрабатывая план послевоенной перестройки экономики, ставит целью в ближайшие три - пять лет перевести страну на использование газа собственной добычи и полностью отказаться от импорта. УНИАН попытался выяснить, насколько реалистична поставленная задача, и какие шаги нужно предпринять.

Война разделила историю нашей страны на до и после 24 февраля. Трудно представить в каком виде она, изувеченная этой кровавой и разрушительной войной, которую ведет Россия против мирного украинского народа, предстанет после победы. От действий дикой орды уже погибли тысячи людей, разрушены сотни городов и сел, не пережили этот период сотни предприятий.

Война многое кардинально меняет в нашей жизни. Такие изменения сейчас происходят и в энергетическом секторе страны. Правительство в рамках создаваемого плана послевоенного восстановления страны, поставило ключевую цель в среднесрочной перспективе полностью обеспечить страну газом собственной добычи, отказавшись от импорта дорогого топлива.

Достичь этого можно решая две задачи: увеличивать добычу газа на своей территории и решительно сокращать потребление газа, в том числе, за счет эффективных мер энергосбережения. В последние годы Украина ежегодно закупает на европейском рынке порядка 10 миллиардов кубометров газа, и представьте себе, с какой пользой можно было бы использовать эти миллиарды долларов, в том числе, на энергетическую модернизацию государства!

"За три – пять лет нужно полностью обеспечить себя газом собственной добычи. Украина – вторая в Европе по залежам "голубого топлива", поэтому это вполне достижимая цель. Параллельно необходимо снизить энергетические затраты нашей экономики с помощью программы термомодернизации", - заявила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко в среду на встрече с представителями Агентства США по международному развитию USAID подтвердил решимость страны снизить потребление газа до уровня собственной добычи с активным переходом на безуглеродную энергию. Для разработки новых национальных энергетических проектов будут привлекаться международные организации, включая USAID.

Радикальное сокращение потребления

До широкомасштабной российской агрессии наша страна в последние годы ежегодно потребляла около 30 миллиардов кубометров газа, из них около 14 миллиардов добывала государственная компания "Укргаздобыча", 6 миллиардов - частные компании, и еще порядка 10 миллиардов кубометров импортировалось из европейских стран.

Конечно, послевоенная ситуация в газовой сфере будет сильно отличаться от довоенной. Уже сейчас из-за действий русской орды и сокращения экономической активности потребление газа в Украине драматически сократилось, о чем говорят представители энергетической сферы и эксперты.

"Потребление уже упало примерно на 30-32 процента по отношению к прошлому году и продолжает сокращаться. Что это значит на практике? На практике мы потребляли около 32 млрд. кубометров в прошлом году. Сейчас же потребляем где-то 21-23 млрд. кубометров, причем собственная добыча 18 млрд. И это - с учетом потерь от боевых действий", - сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Эксперт добавил, что из девяти миллиардов кубометров, находящихся в наших подземных хранилищах, не менее трёх - четырёх можно еще откачать. И если страна к ноябрю за счет собственной добычи закачает дополнительно в хранилища 3,5 – 4 миллиарда кубометров, то этого газа вполне будет достаточно для прохождения очередного отопительного сезона. Максимум – понадобиться закупить в пять раз меньший объем топлива в сравнении с прошлым годом.

"Учитывая, что сейчас в наших хранилищах приблизительно девять миллиардов кубометров, и этот объем постепенно увеличивается, то я вполне могу представить себе ситуацию, когда нам не нужно импортировать газ. Или нужно импортировать минимальные по отношению к предыдущим периодам объемы. Речь идет о полутора-двух миллиардах кубометров", - сказал Харченко.

Он также считает, что Украина может достигнуть энергетической независимости и быстрее, чем определенный правительством ориентир в три - пять лет.

"На мой взгляд, по текущей ситуации, Украина может достичь газовой независимости даже быстрее, чем в горизонте три - пять лет, а конкретно, это может произойти в течение года-двух. При условии, и это важно, что военные действия не будут возобновлены в тех регионах, где идет газодобыча", - отметил эксперт.

План послевоенной реконструкции

Директор специальных проектов Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев отметил, что после войны Украине предстоит разобраться с экономическими последствиями этой беды, в том числе - нужно будет понять, что происходит с газовым сектором, какие потребности есть у промышленности и коммунальной сферы.

"После завершения военных действий основное, что нужно сделать – это провести аудит экономики с определением текущих и перспективных объемов потребления газа. Согласно определенным объемам потребления можно выяснить, сколько нужно газа Украине, и достаточно ли будет собственной газодобычи для определенных нужд", - сказал эксперт.

Это важно, поскольку по разным прогнозам ВВП Украины в 2022 году может сократиться более чем на треть, и неизвестно, сколько сейчас готовых к добыче газовых скважин, и сколько в стране нуждающихся в таком ресурсе промышленных предприятий, а также, сколько бытовых потребителей могут и способны этим газом пользоваться.

Можно представить, что после войны газа собственной добычи будет достаточно для обеспечения внутренних потребностей в первый послевоенный год. Но стоит понимать, что падение уровня потребления вызвано форс-мажорными обстоятельствами - разрушенным жилым фондом и остановившимися предприятиями. По мере же восстановления национальной экономики будет расти и потребление газа, о чем предупреждают энергетики и эксперты.

Повышение энергетической эффективности

Если же говорить о сокращении потребления энергоресурсов, то тут в Украине есть поле, где развернуться. Снижать его можно будет уже с закладки первого кирпичика во время послевоенного строительства каждого здания.

Глава правления Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха считает, что задачу восстановления разрушенной инфраструктуры и жилого фонда необходимо решать с учетом повышенных требований к энергоэффективности зданий.

"Уровень энергоэффективности Украины отстает в три - пять раз от соответствующего уровня стран ЕС. Если бы у Украины был уровень энергоэффективности на уровне сегодняшней Польши, мы могли бы вообще отказаться от импорта энергоносителей и стать энергетически независимым государством. Суммарный уровень расходов Украины на импортируемые энергоносители составляет 8-12 млрд долларов в год и является непомерным бременем для экономики государства", - отметил глава правления Биоэнергетической ассоциации Украины.

В ходе масштабной реконструкции и восстановления разрушенного российской дикой ордой жилого фонда Украине надо делать акцент на новых энергосберегающих технологиях. К тому же надо однозначно заменять дорогой и дефицитный ресурс – газ – на электрическую энергию. В нашей стране достаточно электрогенерирующих мощностей, чтобы закрыть всю потребность как населения, так и, частично, промышленности.

"Даже, если предприятия отстроят, то их не будут отстраивать на базе тех технологий, на которых они работали, потребляя много газа, а будут делать новые, современные производства, так как это принято в мире", - отметил Александр Харченко.

По оценкам экспертов, жилой фонд Украины из-за войны уже понёс потери в размере почти 30 миллиардов долларов, а промышленные предприятия потеряли активов на 10 миллиардов долларов. Точная стоимость восстановления, с учётом всех энергоэффективных технологий, будет зависеть от послевоенной экономической ситуации.

Такой крупной аграрной стране, как Украина, также важно заняться замещением использования газа с помощью топлива из биомассы. Гелетуха считает, что это один из самых выгодных путей, особенно учитывая высокие цены на природный газ на европейском рынке. Реальность этого направления демонстрируют примеры производства энергии из биомассы в ряде европейских стран.

"В этом секторе Украина потенциально может заместить до 10 млрд. кубометров природного газа в год биомассой. По данным Государственной службы статистики Украины, за 2020 год биоэнергетика уже замещает 5,2 млрд. кубометров природного газа в год. Может замещать гораздо больше при изменении отношения государства к этому сектору. Технологическую основу таких систем будут составлять котлы, котельные и ТЭЦ на биомассе в индивидуальных домах, системах централизованного теплоснабжения и промышленности", - сказал эксперт.

Развитие зеленой энергетики

Еще одним направлением по сокращению газопотребления является наращивание мощностей возобновляемых источников энергии: солнечных и ветровых электростанций.

Глава правления Биоэнергетической ассоциации Украины Гелетуха считает, что энергия, производимая ветровыми и солнечными электростанциями, поможет частично заместить природный газ, который сейчас используется для производства электроэнергии, в основном на ТЭЦ.

Также она может использоваться для частичной "электрификации" теплоснабжения, преимущественно с использованием тепловых насосов в отдельных многоэтажных домах и в системах централизованного теплоснабжения.

Эксперт Харченко при этом считает, что нужно сохранять определенный баланс между возобновляемой энергетикой и условно традиционной, поскольку минусом солнечных и ветровых электростанций является их "неконтролируемость". То есть, их нельзя включить по своему желанию в пасмурный день или, когда нет ветра.

"Сейчас речь идет о том, что лучшим балансирующим инструментом и естественным для Украины, является атомная энергетика. И я думаю, что вслед за многими европейскими странами, которые срочно возобновили планы по строительству атомных электростанций, нужно еще больше концентрированно заниматься этими проектами, чтобы как можно скорее запускать дополнительные генерирующие мощности и, таким образом, сокращать потребность в газе", - сказал эксперт.

Развитие собственной добычи

За последние годы украинские власти уже несколько раз объявляли об амбициозных планах отказаться от импорта газа, но каждый раз что-то мешало достичь цели.

Например,в 16-м году госкомпания "Укргаздобыча", добывающая две трети всего газа в Украине, презентовала Кабинету министров программу "20/20", которая предусматривала увеличение собственной добычи природного газа с 14,5 миллиарда кубометров до 20 миллиардов в 2020 году. По факту добыча не выросла, а из-за отсутствия достаточного финансирования даже несколько сократилась.

По оценкам украинских и зарубежных специалистов, запасы природного газа в недрах Украины составляют 1,1 триллиона кубометров. По запасам этого вида топлива наша страна занимает второе место в Европе, уступая лишь Норвегии, запасы которой составляют 1,8 триллиона кубометров.

Для развития собственной газодобычи необходима продуманная государственная программа развития этого сектора с определением надежных источников финансирования и активное привлечение зарубежных инвестиций и технологий.

Комплексный подход

Для достижения поставленной амбициозной цели полностью отказаться от импорта газа нашей стране необходимо провести анализ предыдущих ошибок. И откровенно ответить на вопрос: почему планы прошлых лет оказались проваленными?

После войны у нас будут все возможности, чтобы достичь поставленной цели в указанный срок, но при условии, что подход к энергетической независимости страны будет комплексным. Гибкое использование разных инструментов поможет быстрее справиться с этой задачей.

Жилой фонд предстоит восстанавливать с учетом жестких требований энергоэффективности. Люди будут жить в новых и теплых домах, а сокращение теплопотерь зданий позволит уменьшить потребление энергии.

Восстанавливая разрушенные предприятия и жилые кварталы, эксперты предлагают заняться их "электрификацией", что также поможет значительно сократить газопотребление. В свою очередь, существенно заместить использование природного газа в энергетическом секторе поможет использование биомассы.

Очень важно понимание со стороны властей приоритетности задач во время послевоенного восстановления национальной экономики и нахождение источников финансирования. Государству необходимо также создать для бизнеса стимулы увеличивать добычу газа на нашей территории и, одновременно, делать любое производство максимально энергоэффективным.

Если всё делать с умом и своевременно, то Украина в среднесрочной перспективе сможет не просто отказаться от импорта, но и с постепенным наращиванием собственной добычи стать экспортером газа на внешние европейские рынки.

Артур Крыжный