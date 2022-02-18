Сейчас в Украине работает 12 из 15 энергоблоков АЭС.

НАЭК "Энергоатом" отключил от энергосети второй энергоблок Хмельницкой АЭС для проведения капитального планово-предупредительного ремонта.

Об этом сообщила пресс-служба компании. Отмечается, что ремонт продлится 92 суток.

Запланировано провести капитальный ремонт реактора с проведением контроля корпуса, генератора, цилиндра высокого давления и ремонт каналов систем безопасности. Также будет осуществляться капитальный ремонт одного из парогенераторов, цилиндров низкого давления, главного циркуляционного насоса, а также арматуры реакторного и турбинного отделений.

По информации пресс-службы, в начале ремонта будет проведено испытание оборудования по технологии Holteс, которое применяется для работ с отработанным ядерным топливом.

По состоянию на 18 февраля 2022 года имеющаяся мощность ГП "НАЭК "Энергоатом" составляет 10 790 МВт, работает 12 из 15 энергоблоков АЭС.

"Энергоатом" и энергоблоки:

15 февраля НАЭК "Энергоатом" отключило от энергосистемы энергоблок №2 для устранения неплотности в системе байпасной очистки теплоносителя.

16 февраля в соответствии с графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины отключен от сети энергоблок №1 РАЭС (ВВЭР-440) для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 49 календарных суток.