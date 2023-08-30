ДТЭК работает над добычей угля, чтобы ТЭС компании были обеспечены необходимым ресурсом.

Энергетические компании, Министерство энергетики и системный оператор "Укрэнерго" консолидировали усилия, чтобы подготовить энергосистему к следующему отопительному сезону.

Об этом в заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"Сейчас все энергетические компании в Украине вместе с "Укрэнерго", Министерством энергетики, Регулятором таким единым фронтом готовятся к зиме. Все вместе консолидировано работают на результат. Это важно, потому что благодаря совместным усилиям можно обеспечить максимальную готовность к очень непростой зиме", - сказал он.

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Сахарук добавил, что в рамках этой консолидированной работы ДТЭК выполняет текущие ремонты энергоблоков своих ТЭС. 9 ремонтов уже сделано, 7 в процессе, а к концу года всего будет починено 27 энергоблоков.

Также ДТЭК работает над добычей угля, чтобы ТЭС компании были обеспечены необходимым ресурсом. По его словам, в текущем году уже 15 новых угольных рядов удалось ввести в работу. Сахарук отметил, что при необходимости компания готова помочь государственной генерации с углем.

"Работа идет комплексная, системная, и, я надеюсь, что к зиме мы будем максимально готовы, несмотря на то, что она будет очень непростой", - подытожил он.

Напомним, ДТЭК инвестирует 11 миллиардов гривень в подготовку ТЭС и шахт к зиме.