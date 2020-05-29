Стимулирующие электротарифы: спасение инфраструктуры или очередной обман

Уже в начале июня Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) может принять постановление о переходе на стимулирующий тариф для распределительных сетей - облэнерго, так называемый RAB-тариф.

Эта методика тарифообразования положительно себя зарекомендовала в странах Евросоюза и в течение последних 20 лет успешно применяется как альтернатива устаревшей формуле «затраты+», которая до сих пор работает в Украине.

Разговоры о необходимости перехода нашей страны на RAB-тарифы идут уже последние десять лет. Существующая методика не стимулирует облэнерго к проведению модернизации и сокращению расходов, а, наоборот, приводит к их раздуванию, так как норма доходности энергокомпаний утверждается на уровне нескольких процентов от общих затрат предприятия.

Из-за этого компании попросту не обладают ресурсом для инвестиций и не могут привлекать достаточные для полноценного развития кредитные средства.

Затягивание с переходом на новую прогрессивную модель привели к тому, что износ основных фондов украинской энергоинфраструктуры по разным оценкам на сегодня составляет от 50 до 70 процентов.

Более того, по данным НКРЭКУ, показатели надежности электроснабжения в Украине являются худшими среди всех стран Европы. Так, показатель SAIDI (средняя продолжительность перерывов в электроснабжении на одного потребителя в год) в течение 2015-2018 годов находился в пределах 620 - 690 мин, что в 10-30 раз выше, чем в странах Западной Европы, в шесть раз - стран Балтии, в три раза - Польши.

Новое RAB-регулирование

Проблема с тарифами за услуги по распределению электроэнергии, которые предоставляют облэнерго, заключается в том, что такие энергокомпании являются естественными монополиями в своих регионах.

Поэтому, несмотря на рыночные преобразования в энергетике, государство вынуждено и дальше регулировать их деятельность. Однако, как это сделать так, чтобы и волки сыты и овцы были целы? То есть, чтобы и у энергокомпаний был необходимый ресурс для развития, и чтобы потребители не переплачивали?

Так, в конце прошлого столетия сначала Британия, а затем и другие страны Европы, начали постепенно переходить к RAB-регулированию, которое было призвано дать стимулы компаниям к модернизации инфраструктуры и повышению эффективность расходов.

Согласно этой концепции, для распределительных сетей на долгосрочный период (три, пять или восемь лет) устанавливается определенный уровень доходности. Получив гарантированный уровень прибыли, компания будет заинтересована в снижении своих эксплуатационных расходов, а также получит возможность привлекать финансирование под инвестиционные проекты.

При этом, норма доходности как на старые активы, которые были созданы до введения новой методики, так и на новые, может устанавливаться разная.

Контроль за реализацией этого механизма находится в руках регулятора, который может менять ставки доходности по истечению регуляторного периода, утверждать тариф для облэнерго, а также имеет возможность наказывать компании штрафами за не достижение целевых показателей.

То есть энергокомпании получают как кнут, так и пряник.

Первая попытка ввести стимулирующие тарифообразование в Украине состоялась еще в 2013 году. Тогда регулятор, предлагал установить ставку доходности на старые активы в размере нуля-двух процентов, а на новые около 14,8 процента, однако реформа была отложена.

В очередной раз к этой теме НКРЭКУ вернулась во главе со скандальным Дмитрием Вовком в 2018 году, утвердив одинаковые ставки доходности на старые переоцененные активы и на новы на уровне 12,5 процента.

Это решение было раскритиковано как руководством страны, так и экспертным сообществом.

По разным оценкам из-за такой методики конечный тариф для потребителей вырос бы на треть, что делало реформу нереализуемой.

Однако оттягивать уже некуда. С каждым годом стоимость восстановления стареющих украинских энергосетей только возрастает.

По оценке директора «Укрпромвнешэкспертизы» Владимира Власюка, за последние пятнадцать лет недоинвестированность в украинские линии электропередач достигла 40 миллиардов долларов.

«Каждый год у нас инвестируется приблизительно 300 долларов на километр электросетей.

Например, этот показатель в странах Восточной Европы составляет 1500 долларов. В развитых странах и того больше – 3000 – 3500 долларов», - отметил он.

По его словам, внедрение в Украине стимулирующего тарифообразования должно решить задачу существенного увеличения инвестиционного ресурса у облэнерго. Однако, чтобы эта модель заработала между интересами потребителя и энергокомпаний должен быть соблюден баланс.

Национальная специфика

Сегодня НКРЭКУ такой баланс пытается найти, исходя из успешного международного опыта и неудачных в прошлом попыток нашей страны перейти на стимулирующие тарифообразование.

Регулятор в обновленном постановлении о RAB-тарифах предусматривает возможность перехода облэнерго к стимулирующему регулированию уже с начала следующего года, а также устанавливает нормы дохода на «старую» базу активов – 1 процент, а на «новую» - 15 процента.

В Нацкомиссии уверены, что такой подход не приведет к значительному росту конечных тарифов для потребителей, но в то же время, позволит облэнерго получить дополнительный ресурс для инвестиций. Регулятор подчеркнул, что норма дохода на новую базу активов в 15 процентов рассчитана, исходя из показателя средневзвешенной стоимости капитала (WACC), что соответствует мировой практике.

Стоит отметить, что доля распределения электроэнергии, услуги, которую предоставляют облэнерго, и для которой будет действовать стимулирующие тарифообразование, в конечном тарифе на электроэнергию составляет лишь 15-20 процентов. Поэтому, предполагается, что предложенная НКРЭКУ модель, позволит более плавно повышать тарифы на распределение электроэнергии и, соответственно, на конечные тарифы на электроэнергию в Украине.

Еще одной важной задачей RAB-тарифа является привлечение в Украину иностранных инвесторов. Сегодня к приватизации готовятся шесть облэнерго: «Тернопольоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго», «Харьковоблэнерго», «Николаевоблэнерго» и «Хмельницкоблэнерго» и «Черкассыоблэнерго».

Ожидается, что после перехода на новую методику тарифообразования возрастет не только их стоимость, но и интерес со стороны иностранных компаний.

Так, заместитель директора департамента Фонда государственного имущества Антон Мягков сообщил, что Фонд полностью поддерживает внедрение стимулирующего тарифообразования в этой сфере.

«Потому что, в первую очередь, это повышение эффективности; появляются стимулы к сокращению неэффективных расходов», - сказал Мягков.

Также он отметил, что предложенная регулятором ставка доходности в 15 процентов на новую базу активов выглядит достаточно привлекательной для инвестиций в энергосети.

Он отметил, что Фонд не будет выставлять облэнерго на продажу, пока стимулирующее тарифообразование в стране не будет окончательно внедрено.

«Уже были две попытки внедрения такой системы, но они ничем не закончились… Мы ожидаем, что это, однозначно, привлекательнее, чем действующая система «расходы+», - отметил он.

Его слова поддерживает руководитель отдела сопровождения сделок международной аудиторской компании «Ernst & Young» Богдан Ярмоленко.

Он сообщил, что ряд крупных иностранных компаний проявляли интерес к приватизации украинских облэнерго при условии внедрения RAB-тарифа.

«Мы, между прочим, видели несколько очень известных иностранных компаний, которые интересовались приватизацией украинских облэнерго. Для них была интересна, прежде всего, ставка возврата капитала на новую базу. Они были заинтересованы вкладывать. Они понимали, что если ставка будет для них приемлемой, то они готовы инвестировать, покупать облэнерго, и, что важно, - вкладывать капитал в их реновацию и реконструкцию», - отмели он.

Ярмоленко подчеркнул, что для инвесторов важно то, чтобы ставка доходности была рассчитана на основании показателя WACC.

Не все так просто

Народный депутат Украины, член комитета парламента по вопросам экономического развития Людмила Буймистер заявила, что предложенная НКРЭКУ методика обесценивает государственные облэнерго перед приватизацией.

«У нас шесть государственных облэнерго и используя ставку в один процент по старым активам, вы просто обесцениваете их стоимость. Это означает, что они будут проданы на приватизации за ноль гривен, только под инвестобязательства», - отметила она.

Также она сообщила, что новая методика от НКРЭКУ не сможет способствовать решению накопившихся проблем в секторе, так как компании не будут заинтересованы в инвестициях.

Так, по ее словам, разделение на старую и новую базу активов не применялось в странах, которые успешно перешли на RAB-тарифы.

«Нигде в мире не было практики разделения ставки активов, кроме как в России. Даже в России была использована ставка в 7 процентов, а не 1 процент и за несколько регуляторных периодов она была приведена к единой ставке активов. Я даже не понимаю, каким образом администрировать этот раздел и как относить активы к одной или другой ставке», - сказала она.

Депутат также раскритиковала предложение регулятора начислять по новой методике амортизацию и прибыль на активы с третьего года работы.

«По большому счету, это не дает компаниям даже возможности выполнять те условия по снижению операционных расходов, которые установлены самим же регулятором по данной методологии. Это выглядит нелогичным», - отметила она.

Кроме этого она отметила, что при переходе на новую методику тарифы в разных регионах изменятся по-разному из-за региональных особенностей и разной структуры потребления. Поэтому должны быть приняты выравнивающие коэффициенты, чтобы не допустить существенного роста тарифа в определенных областях.

В свою очередь член НКРЭКУ Руслан Кайдаш считает, что применение единой ставки приведет лишь к существенному росту конечных тарифов на электроэнергию для потребителя. При этом, это не будет стимулировать привлечение инвестиций.

«Стимулы к привлечению инвестиций - это уровень доходности на новую базу. Именно в действующем проекте мы предлагаем ее увеличить, чтобы стимулировать инвесторов, владельцев компаний к привлечению инвестиций», - сказал он.

При этом он отметил, что ставка на «новую» базу активов в размере 15 процентов может быть пересмотрена при принятии окончательного решения о внедрении стимулирующего торфообразования.

«Ключевым фактором определения ставки является то, что она должна быть обоснована, она должна соответствовать средневзвешенной стоимости капитала. Это и есть прямые стимулы к привлечению инвестиций, а не то, чтобы установить такую же ставку на старую базу, которая была создана за счет потребителей, и получать за нее деньги», - отметил он.

Также он сообщил, что решение о начислении амортизации и прибыли на третий год, было принято регулятором, исходя из желания закладывать в тариф уже реализованные инвестпроекты. При этом он отметил, что это решение не является окончательным и может быть пересмотрено.

«Мы согласны с тем, что это длительный период, в течение которого компания ничего не будет получать, и, возможно, в этой части будет целесообразно пересмотреть. Нужно будет остановиться на каком-то компромиссном варианте, чтобы не закладывать в тариф еще не привлечённые инвестиции, но и не сделать так, чтобы возвращение этих средств происходило с большой задержкой», - отметил он.

В необходимости перехода Украины на стимулирующее тарифообразование мало кто сомневается, однако конечный результат будет как всегда зависеть от деталей. Остается надеяться, что в ближайшие дни регулятор совместно с игроками рынка и экспертным сообществом смогут прийти к сбалансированному документу, который позволит модернизировать отечественную энергосистему.

Да, на первом этапе тариф энергопоставляющих компаний обязательно вырастет, однако, постепенно он должен снизится за счет проведения модернизации инфраструктуры и сокращения расходов.

Если же в очередной раз переход на RAB-тариф потерпит фиаско или будет принята не жизнеспособная модель, то потребитель получит лишь постоянный рост тарифов без улучшения качества предоставляемой услуги.

Игорь Орел