Должна ли добыча урана в Украине выживать за счет "Энергоатома"

В начале декабря единственное в Украине предприятие по добыче и переработке урановой руды – Восточный ГОК выведено в режим простоя. Сотрудники предприятия грозятся выйти на акции протеста из-за задолженности по зарплатам. УНИАН попытался разобраться, как правительство намерено спасать стратегически важную уранодобывающую отрасль страны.

С началом российской агрессии Украина поставила амбициозную задачу добиться энергетической независимости, в том числе, путем развития безопасного и устойчивого ядерно-энергетического комплекса.

В Украине несколько десятилетий функционирует единственное в стране и крупнейшее в Европе государственное предприятие по добыче и переработке урановой руды - «Восточный горно-обогатительный комбинат».

Из добытого и обработанного сырья комбинат получает оксидный урановый концентрат, который поставляет государственному предприятию Национальная атомная энергетическая компания "Энергоатом" для производства ядерного топлива (тепловыделяющих элементов – ТВЭЛов), которое загружается в ядерные реакторы на атомных станциях.

ВостГОК обеспечивает 40 процентов потребностей украинских АЭС в урановом концентрате – ежегодно около 1000 тонн, и занимает девятое место в мире по объемам выпуска этого сырья – около двух процентов. Предприятие расположено вблизи города Желтые Воды Днепропетровской области.

Уже более года Кабинет министров Украины активно продвигает идею интегрировать Восточный ГОК в государственную компанию НАЭК «Энергоатом».

По замыслу чиновников, таким образом, в стране должна появиться мощная вертикально-интегрированная энергетическая компания, чей производственный цикл будет начинаться с добычи урановой руды и заканчиваться производством электроэнергии.

Отправив комбинат под крыло «Энергоатома» Кабинет министров также рассчитывает стабилизировать плачевное финансовое состояние уранодобывающего предприятия.

«Есть проект решения о присоединении ВостГОКа к «Энергоатому», что автоматически должно снять проблемы в рамках функционирования единого имущественного комплекса. Если до конца года и не будет решение об изменении устава, то концептуальное решение будет найдено», - заявил и.о. министра энергетики Юрий Бойко.

К сожалению, за последние годы комбинат превратился в тяжелый «чемодан без ручки». Предприятие не может производить для украинских АЭС объем концентрата, предусмотренный контрактом с НАЭК «Энергоатом». А себестоимость производимой продукции существенно выше, чем у зарубежных конкурентов.

Кроме того, деятельность ВостГОКа вызывает большие вопросы у правоохранительных органов. В октябре 2019 года детективы НАБУ сообщили бывшему руководству комбината о подозрении в растрате 25,4 миллионов гривень предприятия.

В связи с этим у энергетиков возникают сомнения, что решение возложить проблемы проблемного уранодобывающего комбината на плечи оператора всех украинских АЭС реанимирует ВостГОК, а не наоборот создаст серьезные проблемы для самого «Энергоатома».

Позиция «Энергоатома»

Временно исполняющий обязанности президента «Энергоатома» Петр Котин отметил, что по вопросу передачи комбината в правительстве сейчас проводится много совещаний. Глава НАЭК считает не целесообразным проводить такое присоединение к возглавляемой им компании.

«Пока мы не видим такого варианта, чтобы ВостГОК перешел к нам. С ВостГОКом у нас есть история взаимоотношений, и она не очень хорошая», - пояснил он.

Год назад «Энергоатом» и Восточный ГОК заключили долгосрочный договор о поставках уранового оксидного концентрата. В рамках этого договора в течение 2020 года «Энергоатом» авансом уплатил комбинату 2,6 миллиардов гривень, но не получил поставки в полном объеме.

«В ноябре прошлого года был подписан контракт на следующие шесть лет с ВостГОКом, где прописаны объемы поставок. Но это больше, чем потребляет компания, и больше, чем ВостГОК может произвести. На данный момент «Энергоатом» выплатил комбинату авансом почти 600 миллионов гривень», - сказал Котин.

В первой половине декабря все подразделения горно-обогатительного комбината, кроме Днепродзержинского химического завода были выведены в режим простоя. Остановку работ на предприятии и невозможность выплачивать зарплаты сотрудникам объяснили задержками денег со стороны "Энергоатома". Руководство комбината считает, что из-за этого предприятие не может обеспечить урановое производство основными материалами и безопасность выполнения работ.

По словам руководителя «Энергоатома», такие заявления комбината не соответствуют действительности и необходимо расследовать, куда были потрачены уже перечисленные комбинату несколько миллиардов гривень.

«Мы знаем, что они не могут сейчас поставить этот объем и у них остановлено производство. Они не выплачивают зарплату своим шахтерам. Тут вопрос должен решаться на уровне Кабмина, и начинать нужно с аудита деятельности предприятия. Надо смотреть, куда ушли 2,6 миллиарда гривень, которые им перечислил авансом НАЭК «Энергоатом», - сказал Котин.

Дорогая украинская руда

Профсоюзный комитет НАЭК "Энергоатом", в свою очередь, сообщил, что кроме почти трех миллиардов гривень перечисленных ГОКу средств, в начале декабря было оплачено еще 33 миллиона гривень и до конца месяца комбинат может получить от НАЭК еще 99 миллионов гривень.

Такой объем финансирования соответствует поставкам 800 тонн концентрата, что было согласовано новым исполняющим обязанности директора «Восточного горно-обогатительного комбината».

«После получения средств от «Энергоатома» ВостГОК официально сообщил, что в этом году не сможет в полном объеме выполнить поставки по договору и предложил перенести поставку 90 тонн уранового оксидного концентрата на январь 2021 года. Таким образом, баланс взаиморасчетов между «Энергоатомом» и ВостГОКом составляет 599,1 миллиона гривень в пользу «Энергоатома", – сообщает профком НАЭК.

Примечательно, что стоимость украинского уранового концентрата, которую "Энергоатом" вынужден платить украинскому комбинату на 20 процентов выше мировой цены. Более того, Восточный ГОК предложил повысить цену еще на 30 процентов. Эта позиция также вызывает недоумение в «Энергоатоме».

«Мы покупаем этот урановый концентрат. Мы не являемся просто кассой, которая дает деньги. Их урановый концентрат стоит дороже, чем в других странах. При этом, нужно платить авансовые платежи и ничего за это не получать», - подчеркнул руководитель «Энергоатома» Котин.

Бесспорно, добычу урана в Украине необходимо сохранить, как стратегически важную отрасль. Кроме того, на кону обеспечение зарплатами почти пять тысяч сотрудников ГОКа. И, возможно, потребуется вносить изменения в законодательство для того, чтобы поддержать отрасль на плаву.

Но, прежде чем выделить на спасение ВостГОКа кругленькую сумму, забрав ее у государственной компании, правительству необходимо тщательно подойти к анализу финансового состояния комбината, и тому, как используются средства.

Также стоит десять раз подумать: оправдает ли себя рискованное предложение присоединить проблемный комбинат к «Энергоатому».

Очевидно, что правительство не должно без серьезного анализа и подготовки просто перекладывать ответственность за состояние дел уранодобывающего комбината на оператора украинских АЭС.

Анна Бредихина

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