В этом году "Газпром" продаст за рубеж всего 50 млрд кубов газа – минимальный объем с конца 1970-х годов.

Европейский чиновник, занимающийся энергетической политикой, заявил, что у него есть все основания утверждать, что "Россия потеряла газовый рычаг давления на Европу".

Как пишет Financial Times, дело не только в том, что цена газа в Европе упала более чем на 90% с августа 2022 г., когда достигла пика в результате организованной Владимиром Путиным газовой блокады Евросоюза с помощью сокращения поставок "Газпрома". Пережив энергокризис, ЕС сорвался с российского газовой "иглы".

С мирного марта 2021 г. по март 2023 г. поставки российского газа в Европу рухнули на 74%, говорится во внутреннем документе Еврокомиссии (ЕК), с которым ознакомилась FT. "Газпром" же (и через него – бюджет России, руководству которой остро нужны деньги на продолжение развязанной им войны) лишился десятков миллиардов долларов.

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Если в марте 2022 г., когда цены на газ уже летели вверх, ЕС заплатил за поставки российского газа в общей сложности 21,4 млрд евро, то в марте 2023 г. – всего 2,7 млрд евро, говорится в документе ЕК. То есть газовые доходы России обрушились в восемь раз.

Совокупные поставки из России, по уточненным данным ЕК, упали со 150,2 млрд кубометров в 2021 г. до 74,4 млрд в 2022 г. С начала этого года ЕС получил от России всего 10,8 млрд кубометров.

По прогнозу комиссии Госсовета, в этом году "Газпром" продаст за рубеж всего 50 млрд кубов газа – минимальный объем с конца 1970-х годов.

Торговля российским газом - детали

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности за 2022 год снизилась на 41%. Примечательно, что заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов признал факт падения прибыль, однако подчеркнул, что показатели "хорошие".