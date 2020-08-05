Впервые с марта: стоимость нефти превысила $45 за баррель

Нефть марки WTI торгуется на уровне $42,35 за баррель, что на 1,53% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила рост до 1,6% и достигала $45,14 за баррель.

Читайте такжеЭксперт рассказал о причинах и последствиях резкого обвала на нефтяном рынке

Об этом сообщает ТАСС.

"В последний раз Brent торговалась выше $45 за баррель 6 марта, перед обвалом котировок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что WTI торгуется на уровне 42,35 доллара за баррель, что на 1,53% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Как сообщал УНИАН, в марте цены на нефть начали падать на фоне роста количества новых случаев заражения COVID-19 в ряде стран и опасений относительно второй волны болезни, а также на фоне увеличения запасов нефти в США.

Все это стало причиной того, что 20 апреля, вечером цена американской нефти марки WTI обрушилась на сотни процентов до самой низкой цены за всю историю. WTI упала до отрицательного значения в -38,40 доллара за баррель.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram