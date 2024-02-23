Газовые хранилища ЕС по состоянию на 21 февраля были заполнены более чем на 64%.

Европейская цена на газ упала до минимума за три года - самого низкого уровня с момента начала энергетического кризиса 2021 года, когда Россия начала сворачивать поставки в Европу.

"Цена на европейский газ упала до уровня, который последний раз наблюдался до того, как Россия начала сворачивать поставки в 2021 году, вселяя надежду, что энергетический кризис, охвативший регион в течение последних трех лет, может закончиться", - говорится в материале Financial Тімеѕ.

Отмечается, что интенсивный импорт сжиженного природного газа, теплая погода и сокращение спроса вследствие высоких цен последних лет помогли сохранить газ, хранящийся в подземных хранилищах ЕС, на исторически высоком уровне в течение этой зимы. Это и повлекло давление на цены.

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Цена Title Transfer Facility, европейского эталонного показателя, в пятницу упала до 22,53 евро за мегаватт-час, что является самым низким показателем с мая 2021 года.

Сообщается, что энергетический кризис в Европе начался в 2021 году, когда регион вышел из продолжительной холодной зимы с низким уровнем хранения природного газа. Обеспокоенность по поводу ограниченных поставок усилилась, когда Россия начала отправлять меньше газа в Европу, а трейдеры тогда предположили, что это была тактика давления на европейские правительства, включая Германию, чтобы они одобрили запуск крайне спорного газопровода "Северный поток-2".

Европейские цены на газ достигли своего пика летом 2022 года, когда взлетели до более чем 300 евро/МВтч, поскольку Россия еще больше сократила свои поставки в регион после вторжения в Украину. С тех пор согласованные усилия стран ЕС по сдерживанию спроса, а также мощный импорт СПГ из таких стран, как США, и последовательные теплые зимы помогли облегчить газовый кризис в Европе.

Согласно данным Европейской комиссии, российский газ, который поставлялся по трубам, составлял 40% поставок ЕС до вторжения, упал до 8%. А по данным отраслевого органа Gas Infrastructure Europe, по состоянию на среду газовые хранилища ЕС были заполнены более чем на 64%, что является рекордным показателем для этого периода года.

Ситуация с газом в Европе

В январе сообщалось, что цены на природный газ в Европе упали до самого низкого уровня с августа. Эталонная цена на газ TTF достигла пятимесячного минимума в Амстердаме в начале января, поскольку инвесторы были все больше уверены в том, что газовые запасы ЕС позволят им продержаться до более теплой погоды.

Осенью 2023 года Европа установила рекорд по заполнению газовых хранилищ - по состоянию на 16 октября европейские подземные хранилища газа были заполнены на 97,9%, и это стало рекордным значением за всю историю наблюдений.

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