Какие цены на бензин в Польше и сколько топлива можно вывозить - читайте на УНИАН.

В Украине наблюдается тяжелая ситуация с топливом: цены на бензин бьют рекорды, а заправить машину практически негде. Особенно быстро дорожает автогаз. Украинские переселенцы в Польше также следят за ситуацией на рынке горючего. УНИАН расскажет, сколько стоит заправить автомобиль в Польше.

Ранее УНИАН давал советы автомобилистам о том, как сэкономить на бензине и тратить меньше горючего.

Цены на бензин в Польше

В последнее время на рынке топлива в Польше замечено небольшое снижение цен, хотя в целом горючее подорожало с 2012 года.

За литр бензина А-95 водители платят в среднем 6,68 злотых (46,59 грн), а за А-98 – по 7,44 злотых (51,89 грн).

Дизельное топливо в Польше стоит 7,50 злотых (52 грн) за литр. За литр премиального дизеля придется отдать 8,04 злотых (56,08 грн).

Литр сжиженного природного газа можно купить за 3,6 злотых (25,11 грн), а литр сжиженного нефтяного газа – за 1,66 злотого (11,58 грн).

Сколько бензина можно вывозить из Польши

Владельцы частных автомобилей и мотоциклов могут вывозить не более 10 литров на транспортное средство в переносном контейнере. Коммерческий транспорт может вывезти из Польши 600 литров топлива в стандартном баке. В стандартном баке в контейнере специального предназначения можно вывезти 200 литров горючего.

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