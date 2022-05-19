В Украине наблюдается тяжелая ситуация с топливом: цены на бензин бьют рекорды, а заправить машину практически негде. Особенно быстро дорожает автогаз. Украинские переселенцы в Польше также следят за ситуацией на рынке горючего. УНИАН расскажет, сколько стоит заправить автомобиль в Польше.
Ранее УНИАН давал советы автомобилистам о том, как сэкономить на бензине и тратить меньше горючего.
Цены на бензин в Польше
В последнее время на рынке топлива в Польше замечено небольшое снижение цен, хотя в целом горючее подорожало с 2012 года.
За литр бензина А-95 водители платят в среднем 6,68 злотых (46,59 грн), а за А-98 – по 7,44 злотых (51,89 грн).
Дизельное топливо в Польше стоит 7,50 злотых (52 грн) за литр. За литр премиального дизеля придется отдать 8,04 злотых (56,08 грн).
Литр сжиженного природного газа можно купить за 3,6 злотых (25,11 грн), а литр сжиженного нефтяного газа – за 1,66 злотого (11,58 грн).
Сколько бензина можно вывозить из Польши
Владельцы частных автомобилей и мотоциклов могут вывозить не более 10 литров на транспортное средство в переносном контейнере. Коммерческий транспорт может вывезти из Польши 600 литров топлива в стандартном баке. В стандартном баке в контейнере специального предназначения можно вывезти 200 литров горючего.