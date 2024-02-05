Средняя стоимость литра автогаза по стране составляет 27,14 грн.

Сжиженный автомобильный газ за выходные (2-5 февраля) в сетях АЗС подешевел на 17 копеек – до 27,14 грн за литр, свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на станциях сетей ОККО и WOG автогаз подешевел на 52 и 50 копеек, до 28,64 и 28,61 грн за литр соответственно.

На станциях сети UPG автогаз стоит 27,33 грн за литр – цена упала на 70 копеек.

Видео дня

На станциях VostokGaz и KLO этот вид горючего подешевел на 50 копеек, до 26,69 и 27,49 грн за литр соответственно.

Такие сети АЗС, как "БРСМ-Нафта", Ovis и Авиас уменьшили цену на автогаз в пределах 3-29 копеек.

Ситуация с горючим в стране: что известно

В течение января на большинстве АЗК страны стоимость литра горючего уменьшалась. Этому способствовали закупочные цены на топливо и низкий спрос. "Мертвый" сезон побудил сети бороться за каждого покупателя, снижая цену.

По данным Консалтинговой группы "А-95", литр сжиженного автомобильного газа за январь в сетях АЗС подешевел на 2,45 гривны, или на 8,2%, – до 27,38 грн/л. В частности, за неделю с 19-го по 26 января средняя цена на автогаз в Украине уменьшилась на 30 копеек, до 27,60 грн за литр.

Вас также могут заинтересовать новости: