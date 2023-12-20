Средняя стоимость автогаза по стране упала ниже 32 грн за литр.

В Украине дешевеет газ для авто. С 19 по 20 декабря средняя розничная цена на автогаз уменьшилась на 27 копеек, до 31,96 гривны за литр.

Согласно с мониторингом Консалтинговой группы "А-95", на автозаправочных станциях WOG и ОККО этот вид горючего подешевел на 50 копеек - в среднем до 32,48 грн за литр и 32,49 гривны за литр соответственно.

На 1 гривну на литре автогаза "сбросили" Neftek, KLO, Rodnik и ZOG. В частности, на автозаправках сети KLO голубое топливо теперь стоит 31,49 гривны за литр.

Видео дня

В свою очередь, сеть АЗС Shell "сбросила" с цены автогаза 59 копеек, до 31,84 гривны за литр. Такие сети как Amic, "Кворум", VostokGaz, UPG, VST, Ovis и другие снизили цены на 0,10-1,4 гривны.

Ситуация с автогазом в Украине - что известно

Когда осенью началась забастовка польских перевозчиков на границе, Украина лишилась до 30 процентов общего импорта сжиженного газа. Когда этот поток остановился, это сразу привело к дефициту на рынке. Такой большой объем очень трудно было быстро заместить и поэтому цены на автогаз пошли в гору.

За ноябрь цены на автогаз выросли на 8 гривен - с 28 до 36 гривен за литр. Однако за декабрь, когда транспортные потоки переформатировались, автогаз потерял в цене 4,78 гривны - с 36,74 до 31,98.

Вас также могут заинтересовать новости: