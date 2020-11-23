В понедельник, 23 ноября, стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent выросла более чем на 2%, до $46,02.
Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
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Фьючерс на нефть WTI с поставкой в январе дорожает на 1,82% — до $43,19.
Цена нефти растет на ожиданиях, что вакцины от COVID-19 помогут справиться с пандемией коронавируса.
На фоне этого оптимизма в ноябре цены на нефть выросли почти на 20%, хотя количество заболевших продолжает расти по всему миру, в результате чего во многих странах вводят новые карантинные меры.
Предыдущее изменение цены
Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent резко подскочила на 9% 9 ноября и превысила на пике $43 за баррель впервые после 21 октября.
Коронавирус и мировая экономика
- Бюджетное управление Конгресса США прогнозировало, что для восстановления после вызванного пандемией кризиса американской экономике потребуется около 10 лет.
- В апреле 2020 года в Morgan Stanley прогнозировали, что в 2020 году экономика США сократится на 5,5% и это будет самым резким обвалом с 1946 года. Ожидалось, что безработица в США во втором квартале достигнет пика 15,7%. Хотя ранее экономисты банка ожидали, что показатель не превысит 12,8%. Кумулятивная потеря рабочих мест достигнет 21 миллиона.
- Прогнозы, опубликованные Бюджетной службой Конгресса, говорили о том, что ВВП США сократится на более чем 7% во втором квартале на фоне усиления пандемии коронавирус.
- 31 июля 2020 года бюро экономического анализа США отчиталось о падении реального ВВП на 32,9% по итогам второго квартала 2020 года относительно предыдущего квартала в пересчете на годовые темпы. Экономика США показала крупнейшее падение за последние 73 года.
- Фондовые индексы стран Западной Европы снизились по итогам торгов и завершили июль в минусе.
- На фоне опасений инвесторов относительно роста числа инфицированных коронавирусом американские фондовые индексы по итогам торгов 28 октября упали более чем на 3%.
- 3 ноября 2020 года фондовый рынок США пошел вверх.
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