Фьючерсы на Brent подорожали более чем на 2%.

В понедельник, 23 ноября, стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent выросла более чем на 2%, до $46,02.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Фьючерс на нефть WTI с поставкой в январе дорожает на 1,82% — до $43,19.

Цена нефти растет на ожиданиях, что вакцины от COVID-19 помогут справиться с пандемией коронавируса.

На фоне этого оптимизма в ноябре цены на нефть выросли почти на 20%, хотя количество заболевших продолжает расти по всему миру, в результате чего во многих странах вводят новые карантинные меры.

Предыдущее изменение цены

Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent резко подскочила на 9% 9 ноября и превысила на пике $43 за баррель впервые после 21 октября.

Коронавирус и мировая экономика

Бюджетное управление Конгресса США прогнозировало, что для восстановления после вызванного пандемией кризиса американской экономике потребуется около 10 лет.

В апреле 2020 года в Morgan Stanley прогнозировали, что в 2020 году экономика США сократится на 5,5% и это будет самым резким обвалом с 1946 года. Ожидалось, что безработица в США во втором квартале достигнет пика 15,7%. Хотя ранее экономисты банка ожидали, что показатель не превысит 12,8%. Кумулятивная потеря рабочих мест достигнет 21 миллиона.

Прогнозы, опубликованные Бюджетной службой Конгресса, говорили о том, что ВВП США сократится на более чем 7% во втором квартале на фоне усиления пандемии коронавирус.

31 июля 2020 года бюро экономического анализа США отчиталось о падении реального ВВП на 32,9% по итогам второго квартала 2020 года относительно предыдущего квартала в пересчете на годовые темпы. Экономика США показала крупнейшее падение за последние 73 года.

Фондовые индексы стран Западной Европы снизились по итогам торгов и завершили июль в минусе.

На фоне опасений инвесторов относительно роста числа инфицированных коронавирусом американские фондовые индексы по итогам торгов 28 октября упали более чем на 3%.

3 ноября 2020 года фондовый рынок США пошел вверх.

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Автор: УНИАН