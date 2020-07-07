"Рыбы – интуитивные люди": глава Минэнерго полагается на "интуицию" и астрологию при подборе кадров

По словам главы ведомства, она очень хорошо чувствует людей, и благодарна Богу за свою интуицию.

И.о. министра энергетики Ольга Буславец призналась, что при подборе людей в свое ведомство полагается на свое чутье, поскольку верит, что гороскоп обеспечил ей мощную интуицию.

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Такое заявление Буславец сделала в интервью «Экономической правде», при обсуждении кандидатур на должность «угольного» замминистра. Журналист назвал несколько кандидатов, и предложил главе ведомства расставить их по приоритетности.

«У каждого есть масса плюсов и какие-то минусы, с которыми можно считаться. Я не хотела бы расставлять приоритеты или отдавать кому-то предпочтения, поскольку с этими людьми я познакомилась на собеседованиях.

Скажу вам честно, что иногда на этих собеседованиях я прислушиваюсь к своей интуиции, потому что очень хорошо чувствую людей. Я рождена под знаком рыб, это очень интуитивные люди, меня эта интуиция очень часто спасала и оберегала, поэтому благодарю Бога, что она у меня есть», - отметила Буславец.

Справка УНИАН. Буславец была назначена на должность заместителя министра Минэкоэнерго с возложением обязанностей главы ведомства в середине апреля. Кандидатуру одобрил премьер-министр Денис Шмигаль, ранее работавший топ-менеджером в компании "ДТЭК-Западэнерго".

Председатель профильного энергетического комитета парламента Андрей Герус заявил, что с легкой руки Буславец во время пребывания на посту руководителя директората энергетических рынков Министерства энергетики своего времени была принята известная формула "Роттердам+". Как известно, доходы от этой скандальной формулы получил ДТЭК.

Как сообщал УНИАН, ранее временный министр скандальным образом решила отключить три атомных энергоблока и снизить мощность еще на пяти блоках государственного предприятия "Энергоатом", производящем самую дешевую электроэнергию в стране. Это дало возможность другим видам генерации, а именно угольной и солнечной, сохранить свои доходы.

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