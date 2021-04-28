Бойко временно возглавлял ведомство после увольнения бывшей в.и.о Ольги Буславец.

Временным исполняющим обязанности министра энергетики назначен заместитель министра энергетики Юрий Бойко

Об этом говорится в сообщении Кабмина.

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"Временным исполняющим обязанности министра энергетики назначен заместитель министра энергетики Бойко Юрий Николаевич", - сообщили в правительстве.

Юрий Бойко

Юрий Бойко является заместителем министра энергетики, временно возглавлял ведомство после увольнения бывшей в.и.о. Ольги Буславец в ноябре прошлого года.

С декабря обязанности министра энергетики выполнял Юрий Витренко, который в 2018 году занимал должность исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины".

Что этому предшествовало

28 апреля 2021 года Кабмин уволил Андрея Коболева с должности председателя НАК "Нафтогаз Украины".

Также было принято решение об избрании и назначении с 29 апреля 2021 года Юрия Витренко главой правления "Нафтогаза".

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Авторы: Елена Коваленко, Игорь Орел