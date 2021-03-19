Во что выльется весеннее обострение на украинском топливном рынке

Мировые цены на нефть продолжают рост, на что пока сдержанно реагируют украинские сети АЗС, а власти усилили борьбу с нелегальным рынком. Первые обыски привели к тому, что один из крупных трейдеров принял решение о прекращении поставок дизеля и сжиженного газа в страну. Как же изменится украинский рынок нефтепродуктов в ближайшее время и чего ожидать потребителям?

Начиная с ноября 2020 года, цены на нефть на мировых рынках постепенно росли на ожиданиях скорейшего возобновления спроса в связи с началом большинством стран кампаний вакцинации от коронавируса. К середине марта стоимость «черного золота» увеличилась до 65-68 долларов за баррель, начав свой рост с отметки в 34-38 долларов за баррель. Таким образом, за последние четыре месяца биржевые цены на нефть практически удвоились.

Вместе с тем, за этот период средние цены на автозаправочных станциях в Украине на бензин А-95 увеличились на 17 процентов - до 28,4 гривень с 24,2 гривень за литр.

Как сказал агентству УНИАН эксперт в энергетической сфере Геннадий Рябцев, так как Украина вынуждена импортировать около 80 процентов нефтепродуктов, на розничные цены в стране влияют три основные фактора: курс национальной валюты, в первую очередь, по отношению к евро, стоимость нефтепродуктов на границе и спрос внутри страны.

Он отметил, что последние месяцы курс национальной валюты остается стабильным, поэтому этот фактор пока можно не принимать во внимание. Спрос также хоть и увеличился, однако, его рост был не настолько существенным, чтобы оказывать влияние на цены.

Единственным фактором, который сегодня оказывает давление на внутренние цены, является увеличение стоимости нефтепродуктов на границе, что, по словам эксперта, уже в ближайшее время может привести к увеличению цен на автозаправочных станциях примерно на одну гривну.

«Мы наблюдали в течение последних двух месяцев рост цен на границе, которые в среднем возросли на четверть. При этом розница отработала это подорожание только частично…Где-то одна гривня дополнительного роста по бензину есть. Эта гривня сейчас висит, поскольку нефтепродукты уже были закуплены по высоким ценам и уже на нефтебазах», - сказал Рябцев.

Директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн также считает, что потенциал для роста цен на АЗС есть: для бензина около 1,7 гривни за литр, для дизтоплива 1,25 гривни за литр.

«Мы наблюдаем существенное опережение темпов роста закупочных цен, жестко привязанных к мировым, над повышением ценников на АЗС. Это говорит о том, что существует значительный потенциал роста. Для бензина он составляет около 1,70 гривни за литр, по дизтопливу 1,25 гривни за литр» - отметил эксперт.

По его словам, на дальнейший рост цен в розничных сетях указывает и отставание от динамики повышения цен на европейских АЗС. С ноября 2020 года и по март 2021 года средний рост цен в Германии, Испании, Италии, Литве, Польше, Румынии и Франции на бензин и дизтопливо составил соответственно 28 процентов и 34 процента. В Украине с учетом валютных колебаний этот показатель составил 25 процентов и 23 процента.

Однако украинские автозаправочные сети не спешат резко повышать цены, что, как отмечают эксперты, может свидетельствовать о достижении некоторых договоренностей с властью: правительство наконец-то берется за борьбу с нелегальным рынком нефтепродуктов, а владельцы АЗС в ответ сдерживают рост цен.

Поход против нелегалов

В середине марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские потребители должны получать качественное и доступное топливо, для чего органы власти намерены усилить контроль и активизировать проверки на рынке.

«Сегодня перед всеми контролирующими органами стоит задача провести проверки, чтобы выявить точки нелегального оборота топлива. Антимонопольный комитет, в свою очередь, должен проверить обоснованность ценообразования на рынке. Не менее важным является контроль качества горючего, поэтому необходимо создать государственную систему, которая урегулирует этот вопрос», - заявил Шмыгаль.

При этом эксперты считают, что заявленных главой правительства мер недостаточно.

«Заявление (премьер-министра-УНИАН) пустое, поскольку оно не содержит никаких действий, планов по тому, каким образом будет осуществляться эта борьба. Было сказано, что соответствующие органы должны внести некие предложения по решению этих проблем, но я пока никаких предложений не видел», - отметил Рябцев.

По его словам, наличие нелегальных торговцев топливом, с которыми собирается бороться правительство, является лишь следствием того, что в стране нелегально оборачивается колоссальное количество нелегального топлива.

«На рынке неизвестно откуда ежегодно берется миллион тонн бензина, не говоря о дизеле и сжиженном газе. Следовательно, этот бензин кто-то или производит внутри страны, что невозможно делать, не привлекая внимание. Спрятать один миллион тонн невозможно, если не существует поддержки на уровне, в том числе, правоохранительных органов этому производству. Если это не производство, то это контрабанда», - сказал он.

В свою очередь Куюн отметил, что уже в ближайшее время власти страны могли бы серьезно потеснить нелегальный бизнес.

«Необходимо заканчивать с мини-НПЗ. Эти заводики в целом работают легально: перерабатывают газоконденсат, а выпускают (на бумаге) такие нужные для народного хозяйства сольвенты, растворители, абсорбенты и прочие фракции. Разумеется, без акциза. Но на деле это самые обычные бензины и дизтопливо, которые идут прямиком на заправки. Это обычный подлог, а, значит, криминал», - отметил эксперт.

Также, по его словам, необходимо закрыть импорт растворителей для «лакокрасочной промышленности», под видом которых из России и Беларуси завозятся смеси октаноповышающих компонентов. По отдельности он облагаются акцизом, а в смеси как растворитель – нет.

По мнению эксперта, сегодня для контролирующих органов не составляет труда выявить: кто на рынке уклоняется от уплаты налогов и занимается теневым оборотом топлива.

«В офисе крупных налогоплательщиков есть все цифры НДС, которые платит каждая сетка АЗС вмесяц. Транспарентные игроки типа ОККО, Shell, WOG, AMIC и ряд других дают четкое понимание того, сколько литров продает АЗС и сколько платит с литра налогов. Это понимание необходимо экстраполировать на других игроков и спросить по всей строгости закона. По имеющимся данным, по основным сетям-дискаунтерам «нормативы» выходят меньше чем в 10 раз. Премьер-министру и министру финансов было бы интересно глянуть на подобный анализ», - отметил он.

Реализация этих мер позволила бы уже в ближайшее время существенно ударить по нелегальному бизнесу и увеличить поступления в госбюджет на миллиарды гривень.

«Приз на кону немалый: уверенное движение хотя бы по трем названным векторам позволит достаточно быстро обесточить нелегальный рынок нефтепродуктов и добавить в госбюджет около 20 миллиардов гривень акциза, НДС и налога на прибыль в год», - отметил Куюн.

«Параллельно необходимо заниматься контролем качества на АЗС. Провести анализ выданных лицензий на работу, многим объектам «диагноз» можно поставить даже визуально. Ну, и контроль кассовой дисциплины и наличности, борьба с налоговыми скрутками, ямами», - добавил эксперт.

Обыски в сети АЗС и нервозность на рынке

Пока что действия украинских правоохранительных органов ограничились обысками в сети АЗС Glusco, работа которой пока остается заблокированной.

Данную сеть связывают с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа - за жизнь», народным депутатом Виктором Медведчуком, против которого ранее решением Совета нацбезопасности и обороны были введены санкции, приведшие к национализации украинского участка нефтепровода «Самара-Западное направление».

11 марта Служба безопасности Украины объявила о проведение масштабной спецоперации на объектах этой сети автозаправочных станций, которые, по данным СБУ, в «тени» реализовывают некачественное топливо.

Согласно информации Службы безопасности, организаторы сознательно уклонялись от уплаты налогов в госбюджет, чем нанесли государству значительный ущерб. Ориентировочная сумма - около 240 миллионов гривен.

После этого, 15 марта, один из крупнейших поставщиков в Украину из России дизеля и сжиженного газа компания Proton Energy заявила о прекращении работы в Украине c 1 апреля, объяснив свое решение действиями украинских властей.

Стоит отметить, что эта компания по итогам 2020 года поставила в Украину более 20 процентов дизельного топлива и сжиженного газа. Поэтому внезапное решение о прекращении поставок может спровоцировать в Украине определенный дефицит, что может привести к повышению цен.

«Рынок сильно лихорадило, и ажиотажный рост цен был при куда меньших проблемах. По газу повышение может составить до гривны на литре. И это только за счет более затратной логистики альтернативных поставок. Независимо от этой ситуации мы ожидаем повышения закупочные цен из-за продолжающейся нехватки на внешнем рынке. Так что гривной на литре дело очевидно не ограничится. Но без топлива эта категория потребителей не останется – всегда есть бензин», - сказал Куюн.

Он отметил, что сложнее спрогнозировать ситуацию по дизтопливу.

«Здесь логистическая составляющая большого значения не сыграет, все будет зависеть от достаточности предложения. Если будет нехватка хотя бы 1 процента в балансе, это способно неконтролируемо взвинтить цены. Начинает работать цепная реакция: на какой-то АЗС пропадает топливо, потребители в панике набрасываются на другие станции, заправляя полные баки, и так далее», - сообщил эксперт.

Резкого повышения цен не будет

Украинские эксперты вместе с тем полагают, что резкого повышения стоимости нефтепродуктов удастся избежать, так как в ближайшее время на место Proton Energy придут другие трейдеры.

«Не исключено, что на замену придут другие международные трейдеры, такие как Vitol, Trafigura, Mercuria, Glencore и т.д. Думаю, желающих поработать с премиальным украинским рынком достаточно. «Роснефть» выбирает из тех, с кем есть действующие договора, потому что заключение контракта с новым поставщиком может занять до двух месяцев», - отметил Куюн.

О том, что прекращение поставок российских нефтепродуктов компанией Proton Energy с 1 апреля не вызовет дефицита и роста цен на рынке заявили и в украинской компании «Укртатнафта», которая является оператором Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

По данным компании, рынок будет сбалансирован за счет увеличения внутреннего производства и импорта из других направлений, в том числе, путем использования морских поставок танкерами.

Кроме этого «Укртатнафта» в настоящее время имеет в своем распоряжении остатки нефтяного сырья на терминале в Одессе в объеме двух танкеров, что позволяет оперативно реагировать в случае возникновения дефицита на рынке, и имеет технические возможности увеличить загрузку технологических установок и дополнительно выработать 120 тысяч тонн нефтепродуктов в месяц.

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства также заверили, что рисков дефицита топлива в Украине нет.

«Объемы поставок, которые реализовывались компанией Proton Energy, будут полностью замещены из других альтернативных источников. Все импортеры и участники рынка подтвердили, что в стране есть наличие резервов по дизтопливу и возможность быстрой замены поставщиков в случае необходимости. Рисков дефицита топлива нет. Состояние запасов достаточно для обеспечения потребностей потребителей и проведения посевной кампании», - сообщил министр экономразвития Игорь Петрашко.

Ослабить внешнюю зависимость

Исходя из сложившейся ситуации, можно прогнозировать, что цены на отечественных АЗС в ближайшие время будут увеличиваться вслед за мировыми, однако, этот рост не будет резким при условии, что правительство страны продемонстрирует результаты борьбы с нелегальным топливным бизнесом.

«В ближайшее время цены на нефтепродукты будут изменяться незначительно, а дальнейшее развитие зависит от способности трейдеров, которые работают с дизелем и газом, найти альтернативный Proton Energy источник поставок и от того, насколько трейдеры будут удовлетворены действиями правительства по борьбе с нелегальным бизнесом, то есть с «подзаборниками». Если по какому-то из этих вопросов не будет ответа, мы увидим продолжение подорожания на заправках на гривну и выше, если ажиотажный спрос будет высоким» - отметил Рябцев.

Украина пока остается крайне зависимой от колебаний цен на мировых рынках, так как вынуждена импортировать около 80 процентов потребляемых нефтепродуктов.

При этом наша страна способна существенно нарастить собственную добычу и переработку нефти, что позволит снизить зависимость от внешних рынков, а потребители получат более низкие цены на АЗС. Для этого должны быть соответствующая поддержка со стороны государства. Правительству надо не тушить пожары, а, наконец, заняться системным развитием ключевой для страны отрасли.

Игорь Орел

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