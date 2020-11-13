Нефтяные качели: что будет с ценами на бензин в Украине

Завершение президентской гонки в США и проведение успешных тестов вакцины против COVID-19 совместной разработки компаний Pfizer и BioNTech подстегнули рост мировых котировок на нефть. УНИАН разбирался, насколько существенным может быть повышение цен на «черное золото» и как это отразится на стоимости нефтепродуктов на украинских АЗС.

В первую декаду ноября цены на нефть существенно выросли, достигнув максимальных значений с сентября этого года. Так, 11 ноября цена Brent в ходе торгов поднялась выше 45 долларов за баррель затем немного просев, составив на утро 13 ноября около 43 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть WTI также выросли, достигнув отметки почти в 43 доллара за баррель.

Нефтяные котировки ускорили рост на фоне ожиданий скорого выхода на рынок вакцины против коронавируса от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, а также после завершения драматической президентской гонки в США.

Первая новость была воспринята рынком, как предвестник завершения разрушающей мировую экономикувсемирной пандемии. Второе событие дало предчувствие, что на капитанском мостике крупнейшей экономики мира в январе 2021 года произойдет смена капитана.

Однако, насколько устойчив рост цен на нефть и чего ждать украинским потребителям нефтепродуктов?

Как сообщил УНИАН глава департамента группы ICU по корпоративному анализу Александр Мартыненко, существенного роста мировых цен на нефть в ближайшее время не будет. Спрос на нефть все еще находится на низком уровне, и ожидать его восстановления в ближайшем будущем не приходится, учитывая усиление картинных ограничений ведущими странами.

«Усиление карантина - ключевой негативный фактор для цен на нефть в ближайшее время. В определенной степени от ограничений страдают авиационные перевозки, и как результат может еще больше снизиться спрос на авиационное топливо», - сказал Мартыненко.

«В то же время, на финансовых рынках растет оптимизм, связанный с прогрессом разработки вакцин против коронавируса, а также со снижением неопределенности из-за результатов выборов в США. Таким образом, растут котировки акций и других рисковых активов, ослабевает доллар и растет спрос на сырьевые активы включая нефть», - добавил эксперт.

Мартыненко прогнозирует, что цены на нефть марки Brent до конца года будут оставаться в диапазоне 40-45 долларов за баррель.

«Несмотря на то, что в ближайшее время физический рынок нефти будет оставаться слабым, значительного снижения цен на нефть мы, скорее всего, не увидим. Вероятный сценарий - цены на нефть марки Brent до конца года будут оставаться в диапазоне 40-45 долларов за баррель», - отметил он.

Цена не без спекуляций

Эксперт при этом считает, что существует вероятность того, что увеличение количества сообщений об изобретении вакцины от коронавируса различными производителями, а также новые меры правительств ведущих стран, направленные на поддержку своих национальных экономик, могут временно подтолкнуть цены немного выше этого диапазона.

Кроме этого, по его словам, смена главы Белого дома заставила рынки серьезно рассчитывать на возвращение США к соглашению с Ираном в области ядерных технологий и, соответственно, на полноценное возвращение иранской нефти на мировой рынок. Однако этого можно ожидать не ранее второй половины 2021 года.

Эксперт в энергетической сфере Геннадий Рябцев также не прогнозирует существенного роста мировых цен на нефть, так как объективных причин для этого нет.

«Практически невозможно предсказать влияние всевозможных «черных лебедей» в виде выборов, перевыборов, открытия или закрытия вакцины и всего остального. В любом случае, практически со стопроцентной вероятностью можно говорить о том, что объективных причин для роста котировок, а точнее для формирования восходящего тренда нет. Это, безусловно, хорошая новость для всех стран, которые импортируют нефтепродукты», - сказал Рябцев.

По его словам, в ближайшем будущем предложение на рынке будет превышать спрос, однако, это не гарантирует, что цены на нефть упадут.

«Нынешний уровень содержит минимальную спекулятивную составляющую, которая была во времена, когда котировки составляли порядка 80 долларов за баррель. Нынешняя цена в целом соответствует тому соотношению спросу и предложения, которое наблюдалось в летние месяцы. Понятно, что спрос в зимние месяцы ниже, и поэтому не исключено, что по мере сокращения спроса, что будет подстегиваться всеми коронакризисными явлениями, котировки снизятся», - сказал эксперт.

По его словам, экономическая составляющая котировок на нефть не превышает трети ее цены.

«К сожалению, котировки любых биржевых товаров в настоящие время не определяются спросом и предложением. Точнее, экономическая составляющая этих котировок не превышает трети. Все остальное в котировках – это реакция на некие ожидания, реакция на информационные сливы, реакция на события, которые на товарных рынках не привели бы вообще ни к каким движениям. Поэтому, что касается соотношения спроса и предложения - эта тенденция нисходящая. Безусловно, спрос будет сокращаться, а предложение сильно не изменится», - добавил эксперт.

Бензин на украинских АЗС будет дорожать

Украина импортирует около 80 процентов потребляемых нефтепродуктов в год. Поэтому внутренняя розничная цена зависит от трех основных факторов: котировок нефти на мировом рынке, курса национальной валюты и дефицита или профицита продукта на рынке.

Как отмечают отраслевые эксперты, стоимость нефтепродуктов на АЗС в ближайшем будущем будет определять именно курс национальной валюты, так как на внутреннем рынке сохраняется существенный профицит топлива, а мировые цены находятся в стабильном диапазоне, хоть и с колебаниями.

«В Украине цены на нефтепродукты в рознице весьма слабо зависят от нефтяных котировок. Это вполне понятно, так как на заправках не продаются деривативы, на заправках продаются нефтепродукты, которые на три четверти завозятся из-за рубежа. Поскольку все эти нефтепродукты покупаются за доллары и евро, то цена на заправках будет в основном определяться курсом национальной валюты», - отметил Рябцев.

По его словам, ослабление курса нацвалюты на одну гривну — это возникновение потенциала для роста цен на нефтепродукты на АЗС на 70-80 копеек.

«С курсом, к сожалению, я не связываю такие оптимистичные прогнозы как с котировками. Нет каких-либо оснований говорить о том, что нынешний курс будет стабильным и не изменится в ближайшем будущем. Сейчас падение гривни остановилось, но к концу года есть вероятность того, что падение возобновится, так как нужно выполнять госбюджет», - отметил эксперт.

Прогноз о том, что стоимость бензина на АЗС до конца года будет расти, сделал и Мартыненко, отметив, что рост, вероятно, будет незначительным.

«Цены на нефтепродукты в Украине повысятся из-за девальвации гривны и роста цен на нефть. Однако пандемия и карантинные ограничения будут сдерживать спрос, а значит рост цен на нефтепродукты до конца года, вероятно, будет незначительным», - сказал он.

В то же время, согласно данным консалтинговой компании UPECO, цены на нефтепродукты на украинских АЗС продолжают оставаться ниже прошлогодних значений.

В январе-октябре 2020 года средняя стоимость А-92 на АЗС была ниже на 21 процент, чем за аналогичный период 2019 года - 22,76 гривни за литр, А-95 - на 20 процентов ниже – в среднем 23,86 гривни за литр, ДТ - на 21 процент дешевле – 23,16 гривни за литр.

При этом уже в октябре начался рост, когда средние цены выросли на 4-5 процентов на фоне существенного падения курса гривни.

Таким образом, национальный рынок нефтепродуктов продолжает оставаться зависимым от колебаний гривни и изменений на мировых рынках. При этом наша страна имеет возможности значительно нарастить собственную добычу и переработку нефти, что позволит снизить цены на АЗС и даст толчок развитию экономики в целом.

По прогнозам экспертов, Украина в течение нескольких лет может увеличить производство нефтепродуктов на 30 процентов, если будут созданы соответствующие условия со стороны государства. Надо на государственном уровне думать о стимулах и поддержке своих производителей.

Игорь Орел

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